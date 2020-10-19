Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска»

«СКА-Хабаровск» в субботу проиграл на выезде «Нижнему «Новгороду» со счетом 0:1, продлив серию без побед в ФНЛ до восьми матчей. После 16 туров хабаровский клуб с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.

«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из “штопора”. Поэтому логично я должен уступить свое место новому специалисту и подать в отставку», — сказал Поддубский, которого цитирует сайт «СКА-Хабаровск».