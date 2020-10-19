Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска»
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщается на сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Алексей Поддубский подал в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщается на сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«СКА-Хабаровск» в субботу проиграл на выезде «Нижнему «Новгороду» со счетом 0:1, продлив серию без побед в ФНЛ до восьми матчей. После 16 туров хабаровский клуб с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
«Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере.
Поддубский возглавлял «СКА-Хабаровск» с марта 2019 года. Ранее он был главным тренером команды с мая по декабрь 2017 года, при нем клуб вышел в