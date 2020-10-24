Клуб казахстанца при новом тренере прервал безвыигрышную серию из восьми матчей
Его игроком он стал летом.
Его игроком он стал летом.
«СКА-Хабаровск» под руководством нового тренера Сергея Юрана победил на своем поле «Чертаново» в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 6-й и 52-й минутах отличились Дмитрий Барков и Рамазан Гаджимурадов.
Кенесов появился на поле на 77-й минуте, заменив автора второго гола Гаджимурадова.
Таким образом, «армейцы» прервали безвыигрышную серию из восьми матчей и расположились на 14-м месте из 22, набрав 21 балл. Команда «Чертаново» с 14 очками оказалась на 18-й позиции.
20-летний Кенесов выступает за «СКА-Хабаровск» с августа. С того момента провел 13 матчей за новый клуб. Казахстанец — воспитанник «Иртыша». В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
51-летний Юран принял «СКА-Хабаровск» 21 октября, заменив на посту главного тренера 47-летнего соотечественника Алексея Поддубского.