Клуб казахстанца при новом тренере прервал безвыигрышную серию из восьми матчей

«СКА-Хабаровск» под руководством нового тренера Сергея Юрана победил на своем поле «Чертаново» в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 6-й и 52-й минутах отличились Дмитрий Барков и Рамазан Гаджимурадов.

Кенесов появился на поле на 77-й минуте, заменив автора второго гола Гаджимурадова.

Таким образом, «армейцы» прервали безвыигрышную серию из восьми матчей и расположились на 14-м месте из 22, набрав 21 балл. Команда «Чертаново» с 14 очками оказалась на 18-й позиции.

20-летний Кенесов выступает за «СКА-Хабаровск» с августа. С того момента провел 13 матчей за новый клуб. Казахстанец — воспитанник «Иртыша». В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.