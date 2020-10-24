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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» нанес «Оренбургу» первое поражение в нынешнем сезоне ФНЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. «Оренбург» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проиграв в матче 17-го тура первенства на своем поле красноярскому «Енисею».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Валерий Кичин с пенальти (11-я минута), который на 43-й минуте был удален с поля, и Александр Зотов (79), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Михаил Сиваков (27). У «Оренбурга» мяч забил Джоэль Фамейе (83), а Алексей Миронов не смог реализовать пенальти (41).

«Оренбург», проиграв впервые в сезоне, остается на втором месте в таблице ФНЛ (36 очков), «Енисей» одержал четвертую победу подряд, набрал 26 очков и поднялся на девятую строчку.

В другом матче тура ивановский «Текстильщик» разгромил в гостях ярославский «Шинник» со счетом 3:0 благодаря дублю Алексея Горюшкина (87 и 90) и голу Хызыра Аппаева (64). Хозяева играли в меньшинстве с 81-й минуты, когда с поля был удален Николай Покидышев.

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