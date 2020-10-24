«Енисей» нанес «Оренбургу» первое поражение в нынешнем сезоне ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей отличились Валерий Кичин с пенальти (11-я минута), который на 43-й минуте был удален с поля, и Александр Зотов (79), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Михаил Сиваков (27). У «Оренбурга» мяч забил Джоэль Фамейе (83), а Алексей Миронов не смог реализовать пенальти (41).