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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «СКА-Хабаровск»

В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «СКА-Хабаровск».

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотного. Перед свистком на перерыв хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил хавбек Иван Андреев. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Александра Кержакова сумели сравнять счёт на 66-й минуте — гол забил защитник Даниил Пенчиков. Через 6 минут гости вновь поразили ворота «Томи» усилиями полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Томь», набрав 10 очков в 18 турах, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (24) располагается на 11-й строчке.

Томь
1:2
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
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