«Томь» Кержакова в меньшинстве уступила «СКА-Хабаровск»

Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 1:2.



Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару полузащитника Никиты Безлихотного. Перед свистком на перерыв хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил хавбек Иван Андреев. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Александра Кержакова сумели сравнять счёт на 66-й минуте — гол забил защитник Даниил Пенчиков. Через 6 минут гости вновь поразили ворота «Томи» усилиями полузащитника Рамазана Гаджимурадова.



«Томь», набрав 10 очков в 18 турах, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (24) располагается на 11-й строчке.