«Спартак-2» в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ
ТАСС, 28 октября. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 28 октября. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе
«Спартак-2» после 18 матчей идет на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. «Енисей» занимает 10-е место с 27 очками.
В следующем туре
Ранее в среду «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл томскую «Томь» со счетом 2:1, полузащитник хозяев Иван Андреев был удален за вторую желтую карточку в конце первого тайма.