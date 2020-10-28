«Спартак-2» в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ

В составе красно-белых гол с пенальти забил Виталий Дьяков (16-я минута). У гостей отличился Николай Марков (19). На 35-й минуте нападающий «Спартака-2» Святослав Кожедуб получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Спартак-2» после 18 матчей идет на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. «Енисей» занимает 10-е место с 27 очками.

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В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против воронежского «Факела», «Енисей» на своем поле примет «Нижний Новгород». Оба матча пройдут 1 ноября.