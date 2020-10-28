Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Иртыш
Велес
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Алания
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Торпедо М
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Оренбург
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
17:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» в меньшинстве сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ

ТАСС, 28 октября. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых гол с пенальти забил Виталий Дьяков (16-я минута). У гостей отличился Николай Марков (19). На 35-й минуте нападающий «Спартака-2» Святослав Кожедуб получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Спартак-2» после 18 матчей идет на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков. «Енисей» занимает 10-е место с 27 очками.

ФНЛ

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против воронежского «Факела», «Енисей» на своем поле примет «Нижний Новгород». Оба матча пройдут 1 ноября.

Ранее в среду «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл томскую «Томь» со счетом 2:1, полузащитник хозяев Иван Андреев был удален за вторую желтую карточку в конце первого тайма.

Читайте также
Спартак-2
1:1
Первый тайм: 1:1
Енисей
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина
«Барселона» объявила о назначении врио президента клуба
РФС признал две ошибки судьи в матче «Краснодар» — «Спартак»
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Гончаренко жестко наехал на судей из-за Карпова. Огонь перед ЛЕ
Забудьте про Месси. В «Барсе» подрастает новая звезда (видео)
Нидерланды догоняют Россию в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь