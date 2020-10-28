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20:29 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Сергеева помог «Крыльям Советов» разгромить «Шинник» и возглавить таблицу ФНЛ

ТАСС, 28 октября. Самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 обыграли ярославский «Шинник» в матче 18-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч прошел на стадионе «Самара-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Хет-триком отметился полузащитник хозяев Иван Сергеев (3, 40 и 52-я минуты), также у самарцев гол забил Егор Голенков (69). За ярославскую команду отличился Альбек Гонгапшев (89).

Для Сергеева этот хет-трик стал третьим в сезоне ФНЛ, он возглавляет гонку бомбардиров с 17 голами.

«Крылья Советов» набрали 39 очков и возглавили таблицу ФНЛ, опережая по дополнительным показателям «Нижний Новгород». «Шинник» с десятью баллами занимает последнее, 22-е место. В следующем туре «Крылья» 1 ноября сыграют в гостях с московским «Торпедо», «Шинник» в этот же день примет астраханский «Волгарь».

Московское «Чертаново» уступило дома «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:2. Нападающий москвичей Сергей Пиняев вышел на замену, 15-летний футболист, неоднократно проходивший стажировку в английском «Манчестер Юнайтед», появился на поле впервые после травмы.

ФНЛ

В других матчах дня «Нижний Новгород» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), «Торпедо» на выезде обыграло ивановский «Текстильщик» (3:1), владикавказская «Алания» на своем поле разгромила тольяттинский «Акрон» (5:1), «Волгарь» дома переиграл воронежский «Факел» (2:1), московский «Велес» в гостях оказался сильнее омского «Иртыша» (2:1), калининградская «Балтика» на выезде обыграла брянское «Динамо» (3:1), нижнекамский «Нефтехимик» победил дома «Краснодар-2» (5:0).

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Крылья Советов
4:1
Первый тайм: 2:0
Шинник
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