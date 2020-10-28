Хет-трик Сергеева помог «Крыльям Советов» разгромить «Шинник» и возглавить таблицу ФНЛ

Хет-триком отметился полузащитник хозяев Иван Сергеев (3, 40 и 52-я минуты), также у самарцев гол забил Егор Голенков (69). За ярославскую команду отличился Альбек Гонгапшев (89).

Для Сергеева этот хет-трик стал третьим в сезоне ФНЛ, он возглавляет гонку бомбардиров с 17 голами.

«Крылья Советов» набрали 39 очков и возглавили таблицу ФНЛ, опережая по дополнительным показателям «Нижний Новгород». «Шинник» с десятью баллами занимает последнее, 22-е место. В следующем туре «Крылья» 1 ноября сыграют в гостях с московским «Торпедо», «Шинник» в этот же день примет астраханский «Волгарь».

Московское «Чертаново» уступило дома «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:2. Нападающий москвичей Сергей Пиняев вышел на замену, 15-летний футболист, неоднократно проходивший стажировку в английском «Манчестер Юнайтед», появился на поле впервые после травмы.

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