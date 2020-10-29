Юран признан лучшим тренером по итогам 18-го тура ФНЛ

Главным тренером сборной выбран Сергей Юран, возглавляющий «СКА-Хабаровск». Под его руководством хабаровчане на выезде победили «Томь» (2:1).

В сборную тура пятый раз попал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, оформивший хет-трик в последнем матче с «Шинником».