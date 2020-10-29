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14:52 (мск), источник: Sport24

Юран признан лучшим тренером по итогам 18-го тура ФНЛ

В символическую сборную 18-го тура ФНЛ вошли представители десяти клубов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Sport24

Главным тренером сборной выбран Сергей Юран, возглавляющий «СКА-Хабаровск». Под его руководством хабаровчане на выезде победили «Томь» (2:1).

В сборную тура пятый раз попал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, оформивший хет-трик в последнем матче с «Шинником».

Сборная 18-го тура выглядит следующим образом:

Абаев («Чертаново») — Качмазов («Алания»), Мещанинов («Балтика»), Козлов («Волгарь»), Хозин («Чайка») — Ланин («Енисей»), Юшин («Нефтехимик»), Гурциев («Алания»), Джамилов («Балтика») — Сергеев («Крылья Советов»), Калмыков («Торпедо»).

Главный тренер: Юран («СКА-Хабаровск»).

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