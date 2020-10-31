«Чайка» попросила РФС рассмотреть работу отстраненного от РПЛ судьи Турбина

«Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей. В нынешней непростой ситуации ФНЛ прикладывает невероятные усилия для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу, но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи. Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче против «Чертаново», — говорится в заявлении.