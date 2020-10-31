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14:12 (мск), источник: ТАСС

«Чайка» попросила РФС рассмотреть работу отстраненного от РПЛ судьи Турбина

ТАСС, 31 октября. Клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области направил в судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) запрос по работе главного арбитра матча 18-го тура против московского «Чертаново» Евгения Турбина. Об этот сообщает пресс-служба «Чайки».

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Встреча «Чертаново» — «Чайка» прошла в Москве 28 октября и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

После матча пресс-служба команды из Песчанокопского раскритиковала ряд решений Турбина.

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«Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей. В нынешней непростой ситуации ФНЛ прикладывает невероятные усилия для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу, но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи. Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче против «Чертаново», — говорится в заявлении.

Ранее Турбин был отстранен на два матча РПЛ после игры «Сочи» — «Ростов», прошедшей 4 октября. Судья удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Встреча «Чертаново» — «Чайка» стала для Турбина первой после отстранения.

После 18 туров «Чайка» занимает 11-е место в таблице ФНЛ, набрав 26 очков. «Чертаново» находится на 19-й позиции с 14 баллами.

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Чертаново
1:2
Первый тайм: 0:1
Чайка
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