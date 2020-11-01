Футболист «молодежки» Казахстана вышел в старте впервые за 6 матчей, но его команда не смогла выиграть
До этого команда выиграла два матча.
До этого команда выиграла два матча.
«СКА-Хабаровск», за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, сыграл вничью с омским «Иртышом» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1.
У «Иртыша» на 23-й минуте отличился Александр Масловский.
Ответный гол с пенальти забил форвард хозяев Константин Базелюк на 39-й минуте.
Кенесов вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.
«СКА-Хабаровск» набрал 25 очков и занимает 12-е место в ФНЛ.
До этого команда выиграла два матча. «Иртыш» с 13 баллами идет 20-м.