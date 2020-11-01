«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в матче ФНЛ и одержало седьмую победу подряд

«Торпедо» одержал седьмую побед подряд в ФНЛ, всего клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей. Самарский клуб прервал беспроигрышную серию в лиге из 12 матчей (10 побед, 2 ничьи). В турнирной таблице «Торпедо» вышло на второе место, набрав 40 очков, «Крылья Советов» располагаются на четвертой строчке, имея в активе 39 очков. В следующем туре московская команда 7 ноября на выезде сыграет с астраханским «Волгарем», клуб из Самары в этот же день примет тольяттинский «Акрон».