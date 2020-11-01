Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Бордо
40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Тамбов
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
14
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
34
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
04
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
19:32 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в матче ФНЛ и одержало седьмую победу подряд

ТАСС, 1 ноября. Московское «Торпедо» на своем поле обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Филипп Дворецков (53-я минута), Александр Рязанцев (73) и Амур Калмыков (77), у проигравших отличился Антон Зиньковский (67).

«Торпедо» одержал седьмую побед подряд в ФНЛ, всего клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей. Самарский клуб прервал беспроигрышную серию в лиге из 12 матчей (10 побед, 2 ничьи). В турнирной таблице «Торпедо» вышло на второе место, набрав 40 очков, «Крылья Советов» располагаются на четвертой строчке, имея в активе 39 очков. В следующем туре московская команда 7 ноября на выезде сыграет с астраханским «Волгарем», клуб из Самары в этот же день примет тольяттинский «Акрон».

ФНЛ

Результаты других матчей игрового дня:

  • «СКА-Хабаровск» — «Иртыш» (Омск) — 1:1;.
  • «Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 0:1;.
  • «Краснодар-2» — «Алания» (Владикавказ) — 0:4;.
  • «Акрон» — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1;.
  • «Велес» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 2:1;.
  • «Оренбург» — «Чертаново» (Москва) — 3:1;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» — 2:1;.
  • «Факел» (Воронеж) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1;.
  • «Чайка» (Ростовская область) — «Томь» (Томск) — 1:1.
Читайте также
Торпедо М
3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
ЦСКА обыграл «Ротор» и вышел на первое место в РПЛ
Российский теннисист стал победителем турнира в Вене
Московское «Динамо» впервые за восемь матчей дома обыграло ЦСКА
«Реал Сосьедад» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании
«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в матче АПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь