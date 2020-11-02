Российский клуб лишился победы после замены казахстанского футболиста
Соперником значился аутсайдер.
Соперником значился аутсайдер.
«Чайка», за которую выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов, упустила победу в домашнем матче с «Томью» в рамках 19-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась вничью — 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Кулишева на седьмой минуте. На это гости ответили точным ударом Максима Дмитриева на 59-й минуте.
Оразов вышел в стартовом составе, но был заменен незадолго до ответного гола, а именно на 57-й минуте.
После этой игры «Чайка» с 27 очками расположилась на 11-м месте из 22, тогда как «Томь» с 11 баллами осела в подвале турнирной таблицы.
22-летний Оразов стал игроком «Чайки» этим летом, заключив соглашение по схеме «2+1».
В свое время казахстанец находился в системе «Кайрата». В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.