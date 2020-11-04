Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Торино
Футбол. Кубок России
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
14:31 (мск), источник: Sport24

Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре по версии лиги

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре по версии самой лиги.

Наверх
Источник: Sport24

«Торпедо» во втором месяце осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись при этом в турнирной таблице с 9-го места на 3-е.

Сам Игнашевич после победы своей команды над «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что «Торпедо» не готово к борьбе за первое место в ФНЛ, добавив, что цель команды — борьба за место в первой четверке.

Отметим, что болельщики лучшим тренером ФНЛ в октябре выбрали коуча «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. За него проголосовали 31,8% респондентов, совсем немного от него отстал Сергей Игнашевич — 27,6%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Ты без лифчика, шалунья?!» Красивая грудь русской синхронистки не дает покоя ее фанатам: фото
«Идеал женской красоты. Богиня». Жена Малкина похвасталась шикарной фигурой
«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера
Марадона успешно перенес операцию на головном мозге
«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
«Краснодар» vs «Севилья». Испанцы дороже, но шансы есть
Тутберидзе выбыла из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие
Роналду обвинили в неуважении к итальянцам
Еще один российский биатлонист заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь