Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре по версии лиги

«Торпедо» во втором месяце осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись при этом в турнирной таблице с 9-го места на 3-е.

Сам Игнашевич после победы своей команды над «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что «Торпедо» не готово к борьбе за первое место в ФНЛ, добавив, что цель команды — борьба за место в первой четверке.

Отметим, что болельщики лучшим тренером ФНЛ в октябре выбрали коуча «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. За него проголосовали 31,8% респондентов, совсем немного от него отстал Сергей Игнашевич — 27,6%.