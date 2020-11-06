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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Газзаев возглавит «Шинник»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Юрий Газзаев будет назначен главным тренером ярославского «Шинника», сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, 59-летний специалист вступит в должность начиная с понедельника, 9 ноября. В руководстве команды Газзаев сменит Алексея Казалова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Александра Побегалова. В пятницу Газзаев провел встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

«Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером ФК «Шинник». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб, — заявил губернатор по итогам встречи. — Под его руководством команда прекрасно выступала в 2011—2012 годах, тогда мы боролись за выход в премьер-лигу. Встреча получилась продуктивной. Обсудили план модернизации стадиона «Шинника».

«Сейчас “Шинник” находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ. Это, конечно, нужно исправлять. Ведь ярославцы — люди спорта, а футбол — еще одна наша общая страсть. Желаю Юрию Фарзуновичу и команде “Шинника” громких спортивных побед», — добавил Миронов.

Газзаев возглавлял «Шинник» с 2011 по 2012 год. Также специалист известен по работе с самарскими «Крыльями Советов», «КАМАЗом» из Набережных Челнов и астраханским «Волгарем». Последним местом работы Газзаева является красноярский «Енисей», который он возглавлял в прошлом сезоне.

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