«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и возглавил таблицу ФНЛ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Нижний Новгород» разгромил московский «Спартак-2» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Нижний Новгород» разгромил московский «Спартак-2» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 в пользу нижегородцев. Забили Николай Калинский (14-я минута), Тимур Сулейманов (72), Игорь Горбунов (75) и Кирилл Гоцук (87).
«Нижний Новгород» с 45 очками вернулся на 1-е место в турнирной таблице, «Спартак-2» — 9-й (30).
Результаты других матчей дня:
«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1;.
«Иртыш» (Омск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:2.