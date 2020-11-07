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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» и возглавил таблицу ФНЛ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Нижний Новгород» разгромил московский «Спартак-2» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 в пользу нижегородцев. Забили Николай Калинский (14-я минута), Тимур Сулейманов (72), Игорь Горбунов (75) и Кирилл Гоцук (87).

«Нижний Новгород» с 45 очками вернулся на 1-е место в турнирной таблице, «Спартак-2» — 9-й (30).

Результаты других матчей дня:

«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1;.

«Иртыш» (Омск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:2.

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Спартак-2
0:4
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
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