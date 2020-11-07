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18:11 (мск), источник: Sport24

«Алания» разгромила «Балтику», хет-трик Базелюка принес «СКА-Хабаровск» победу над брянским «Динамо»

«Алания» разгромила «Балтику» в матче 20-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Владикавказа.

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Источник: Sport24

В составе победителей по голу забили Батраз Хадарцев, Сослан Качмазов и Давид Шавлохов, а Батраз Гурциев оформил дубль.

В другом матче игрового дня «СКА-Хабаровск» на выезде в результативной встрече обыграл брянское «Динамо» (5:2). В составе дальневосточной команды хет-триком отметился Константин Базелюк.

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