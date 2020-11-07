«Алания» разгромила «Балтику», хет-трик Базелюка принес «СКА-Хабаровск» победу над брянским «Динамо»
«Алания» разгромила «Балтику» в матче 20-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Владикавказа.
«Алания» разгромила «Балтику» в матче 20-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Владикавказа.
В составе победителей по голу забили Батраз Хадарцев, Сослан Качмазов и Давид Шавлохов, а Батраз Гурциев оформил дубль.
В другом матче игрового дня «СКА-Хабаровск» на выезде в результативной встрече обыграл брянское «Динамо» (5:2). В составе дальневосточной команды