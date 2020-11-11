«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в 21-м туре первенства ФНЛ

Игра в Хабаровске завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Дубль в составе «СКА-Хабаровска» сделал Рамазан Гаджимурадов (58-я и 87-я минуты), еще один гол забил Константин Базелюк (50). У «Нефтехимика» отличились Александр Юшин (37) и Максим Артемчук (90).