«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в 21-м туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в 21-м туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в 21-м туре первенства ФНЛ.
Игра в Хабаровске завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Дубль в составе «СКА-Хабаровска» сделал Рамазан Гаджимурадов (58-я и 87-я минуты), еще один гол забил Константин Базелюк (50). У «Нефтехимика» отличились Александр Юшин (37) и Максим Артемчук (90).
Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет дома 15 ноября против «Текстильщика», «Нефтехимик» в этот же день примет «Оренбург».