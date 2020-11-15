«СКА-Хабаровск» победил «Текстильщик» в матче ФНЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 24-й минуте забил Константин Базелюк.

«СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд, продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до шести матчей и с 34 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Текстильщик», потерпевший третье поражение в последних пяти турах, с 25 баллами идет 14-м.