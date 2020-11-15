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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Чертаново» победили «Томь» в ФНЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Московский клуб «Чертаново» обыграл томскую «Томь» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Чертаново». Голы у победителей забили Юрий Завезен (26-я минута) и Илья Молтенинов (78 — с пенальти). В составе «Томи» отличился Иван Андреев (20). На 50-й минуте с поля был удален голкипер хозяев Денис Вавилин.

«Чертаново» с 17 очками занимает 19-е место в ФНЛ, «Томь» с 14 баллами идет 21-й.

Томь
1:2
Первый тайм: 1:1
Чертаново
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