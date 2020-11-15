Гол Рязанцева принес «Торпедо» победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Единственный гол на 33-й минуте забил Александр Рязанцев, трижды становившийся чемпионом России в составе казанского «Рубина» (2009, 2010) и петербургского «Зенита» (2014/15). В сезоне-2010 Рязанцев забил основной команде «Спартака», выступая за «Рубин».

Команда Торпедо М

«Торпедо» занимает третье место таблицы ФНЛ, набрав в 22 встречах 46 очков. «Спартак-2» с 33 очками идет девятым.

В следующем туре «Торпедо» в гостях 21 ноября сыграет с тольяттинским «Акроном». Столичный клуб в тот же день примет томскую «Томь».

В другом матче дня «Томь» на своем поле уступила московскому «Чертаново» (1:2). С 50-й минуты подопечные Александра Кержакова играли вдесятером после удаления голкипера команды Дениса Вавилина. Из-за отсутствия запасного голкипера место в воротах томского клуба занял защитник Илья Зуев.

Результаты других матчей игрового дня: