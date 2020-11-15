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19:37 (мск), источник: ТАСС

Гол Рязанцева принес «Торпедо» победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

ТАСС, 15 ноября. Московское «Торпедо» обыграло на своем поле столичный «Спартак-2» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 33-й минуте забил Александр Рязанцев, трижды становившийся чемпионом России в составе казанского «Рубина» (2009, 2010) и петербургского «Зенита» (2014/15). В сезоне-2010 Рязанцев забил основной команде «Спартака», выступая за «Рубин».

Команда
Торпедо М
«Торпедо» занимает третье место таблицы ФНЛ, набрав в 22 встречах 46 очков. «Спартак-2» с 33 очками идет девятым.

В следующем туре «Торпедо» в гостях 21 ноября сыграет с тольяттинским «Акроном». Столичный клуб в тот же день примет томскую «Томь».

В другом матче дня «Томь» на своем поле уступила московскому «Чертаново» (1:2). С 50-й минуты подопечные Александра Кержакова играли вдесятером после удаления голкипера команды Дениса Вавилина. Из-за отсутствия запасного голкипера место в воротах томского клуба занял защитник Илья Зуев.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0;.
  • «Иртыш» (Омск) — «Нижний Новгород» — 0:1;.
  • «Крылья Советов» (Самара) — «Велес» (Москва) — 2:1;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» — 1:3;.
  • «Алания» (Волгоград) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1;.
  • «Волгарь» (Астрахань) — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.
  • «Нефтехимик» (Нижневартовск) — «Оренбург» — 1:2;.
  • «Динамо» (Брянск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0;.
  • «Факел» (Воронеж) — «Краснодар-2» — 6:2.
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Торпедо М
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак-2
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