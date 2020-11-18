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18:37 (мск), источник: ТАСС

ФНЛ расследует возможное участие игроков брянского «Динамо» с ковидом в матче с «Иртышом»

МОСКВА, 18 ноября /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) начала служебную проверку в связи с появившейся информацией о возможном участии имеющих положительный тест на коронавирус футболистов брянского «Динамо» в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ с омским «Иртышом». Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

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Матч в Брянске прошел 30 августа и завершился победой «Динамо» со счетом 1:0. В среду в группе болельщиков брянского «Динамо» в «Вконтакте» появились документы, согласно которым 28 августа положительные тесты были у футболистов Алексея Сапаева, Григория Чиркина и Павла Баранова. Все трое игроков через два дня вышли в основном составе на матч против «Иртыша», а Баранов стал автором единственного гола. Участие игроков с коронавирусом в матче является нарушением санитарного регламента ФНЛ.

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«В соответствии с действующими нормативными документами, все клубы ФНЛ в обязательном порядке проходят еженедельное тестирование, результаты которого предоставляются в лигу и в соответствии с которыми футболисты и персонал допускаются или не допускаются к участию в матчах ФНЛ, — сказал Шабанов. — В случае выявления по результатам служебной проверки фактов предоставления недостоверной информации, к нарушителям будут приняты самые суровые меры».

После 22 туров в таблице первенства ФНЛ брянское «Динамо» занимает 16-е место с 24 очками, у «Иртыша» 20-е место и 15 баллов в активе.

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