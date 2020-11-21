Вратарь «Спартака-2» пропустил на первой минуте, не сумев поймать вброшенный из аута мяч

На первой минуте после того, как игрок «Томи» выбросил мяч из аута, голкипер красно-белых Тимур Акмурзин поскользнулся и вместе с мячом упал за линию своих ворот. На 38-й минуте у гостей голомотличился канадец Эннин Ричлорд, у «Спартака-2» единственный мяч забил Святослав Кожедуб (82). 22-летний Ричлорд забил дебютный мяч в пятом матче за «Томь».
Эта победа стала третьей для томского клуба под руководством бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.
«Спартак» в последних десяти встречах одержал лишь одну победу, проиграв семь раз и дважды сыграв вничью.
В турнирной таблице «Томь» располагается на 20-м месте, набрав 17 очков в 23 матчах. «Спартак-2» идет на 10-м месте с 33 очками в активе.
Красно-белые в следующем туре сыграют на выезде 25 ноября с тольяттинским «Акроном», «Томь» в тот же день сыграет в гостях с омским «Иртышом».
В других матчах игрового дня «СКА-Хабаровск» проиграл дома самарским «Крыльям Советов» (0:1), красноярский «Енисей» победил на своем поле нижнекамский «Нефтехимик» (1:0), столичное «Торпедо» в гостях в меньшинстве обыграло «Акрон», забив победный мяч за минуту до конца встречи (1:0), московский «Велес» переиграл на своем поле астраханский «Волгарь» (1:0).