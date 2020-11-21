Вратарь «Спартака-2» пропустил на первой минуте, не сумев поймать вброшенный из аута мяч

На первой минуте после того, как игрок «Томи» выбросил мяч из аута, голкипер красно-белых Тимур Акмурзин поскользнулся и вместе с мячом упал за линию своих ворот. На 38-й минуте у гостей голомотличился канадец Эннин Ричлорд, у «Спартака-2» единственный мяч забил Святослав Кожедуб (82). 22-летний Ричлорд забил дебютный мяч в пятом матче за «Томь».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae" data-vnd="b91d6fe56390b45f8cae" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b91d6fe56390b45f8cae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала третьей для томского клуба под руководством бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Спартак» в последних десяти встречах одержал лишь одну победу, проиграв семь раз и дважды сыграв вничью.

В турнирной таблице «Томь» располагается на 20-м месте, набрав 17 очков в 23 матчах. «Спартак-2» идет на 10-м месте с 33 очками в активе.

Красно-белые в следующем туре сыграют на выезде 25 ноября с тольяттинским «Акроном», «Томь» в тот же день сыграет в гостях с омским «Иртышом».