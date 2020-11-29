Футболист «Оренбурга» Фамейе перед матчем ФНЛ повторил разминку Марадоны

Фамейе, который в матче с «Крыльями Советов» забил победный гол после выхода на замену (2:1), выступал в брестском «Динамо», когда Марадона работал там председателем правления клуба.

Марадона — чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.