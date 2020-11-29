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19:42 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Оренбурга» Фамейе перед матчем ФНЛ повторил разминку Марадоны

ТАСС, 29 ноября. Нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе перед матчем Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против самарских «Крыльев Советов» почтил память Диего Марадоны, повторив его разминку с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Марадона умер в среду на 61-м году жизни.

Фамейе, который в матче с «Крыльями Советов» забил победный гол после выхода на замену (2:1), выступал в брестском «Динамо», когда Марадона работал там председателем правления клуба.

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Марадона — чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

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Оренбург
2:1
Первый тайм: 1:0
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