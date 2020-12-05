«Спартак-2» пропустил семь безответных мячей от «Краснодара-2» в матче ФНЛ

Голами отметились Максим Кутовой (7-я минута), Эдуард Сперцян (20, 29, 81), Илья Мартынов (37) и Леон Сабуа (60, 75). На 18-й минуте, спустя две минуты после выхода на замену, был удален защитник красно-белых Даниил Петрунин.

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Краснодарцы выиграли у «Спартака-2» последние четыре матча. Красно-белые потерпели крупнейшее поражение в текущем сезоне.