«Спартак-2» пропустил семь безответных мячей от «Краснодара-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. «Краснодар-2» обыграл со счетом 7:0 московский «Спартак-2» в матче 26-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. «Краснодар-2» обыграл со счетом 7:0 московский «Спартак-2» в матче 26-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Голами отметились Максим Кутовой (7-я минута), Эдуард Сперцян (20, 29, 81), Илья Мартынов (37) и Леон Сабуа (60, 75). На 18-й минуте, спустя две минуты после выхода на замену, был удален защитник
Краснодарцы выиграли у «Спартака-2» последние четыре матча.
«Краснодар-2» после 26 матчей с 29 очками занимает 14-е место таблицы, «Спартак-2» имеет в активе 34 очка и идет 12-м. Краснодарцы в следующем туре в феврале сыграют с калининградской «Балтикой». Столичный клуб примет брянское «Динамо».