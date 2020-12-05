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15:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» пропустил семь безответных мячей от «Краснодара-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. «Краснодар-2» обыграл со счетом 7:0 московский «Спартак-2» в матче 26-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Максим Кутовой (7-я минута), Эдуард Сперцян (20, 29, 81), Илья Мартынов (37) и Леон Сабуа (60, 75). На 18-й минуте, спустя две минуты после выхода на замену, был удален защитник красно-белых Даниил Петрунин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Краснодарцы выиграли у «Спартака-2» последние четыре матча. Красно-белые потерпели крупнейшее поражение в текущем сезоне.

«Краснодар-2» после 26 матчей с 29 очками занимает 14-е место таблицы, «Спартак-2» имеет в активе 34 очка и идет 12-м. Краснодарцы в следующем туре в феврале сыграют с калининградской «Балтикой». Столичный клуб примет брянское «Динамо».

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Краснодар-2
7:0
Первый тайм: 4:0
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