Игорь Ефремов ушел с поста президента ФНЛ

По информации источника, Ефремов объявил о решении покинуть пост президента лиги на заседании общего собрания клубов ФНЛ. Собрание приняло его отставку.

«Ефремов подал в отставку по своей инициативе», — сообщил собеседник агентства.

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