Футбольная национальная лига представила новый логотип

Как отмечается в сообщении, новый логотип является более современным, он отвечает «актуальным тенденциям и вкусам». На фоне бирюзового цвета черными буквами написана аббревиатура лиги, при этом буква «н» стилизована.

«Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно, — говорится в сообщении. — Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль — силуэт футболиста, играющего головой».

«Еще одной особенностью нашего нового логотипа является цветовая мимикрия — умение адаптироваться к ситуации. Такой подход основан на уважении к стилю каждого клуба и при этом нисколько не вредит айдентике лиги, а только подчеркивает ее объединяющую силу», — добавляется в сообщении.

Лига сообщила, что планировала представить новый логотип весной, но из-за коронавируса планы были скорректированы.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Игорь Ефремов покинул пост президента ФНЛ. Позднее ФНЛ сообщила, что исполняющим обязанности президента лиги до выборов нового руководителя будет исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Ефремов возглавлял ФНЛ с 2010 года.