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15:00 (мск), источник: ТАСС

Смородская не станет участвовать в выборах главы ФНЛ

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший президент столичного футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская не примет участия в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом Смородская сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В конце декабря 2020 года портал «РБ-Спорт» сообщил о том, что Смородская выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФНЛ.

«Я никуда не выдвигаюсь. В связи с чем? Такое приняла решение. У меня есть для этого основания, о причинах говорить не стану», — сказала Смородская.

18 декабря бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале сообщил о том, что он примет участие в выборах президента ФНЛ. 23 декабря и. о. главы лиги, ее исполнительный директор Иван Шабанов сообщил ТАСС о том, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы организации.

На вопрос о том, связано ли решение Смородской с тем, что в выборах будет участвовать бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, собеседница агентства ответила: «Нет, это никак не связано».

7 декабря Игорь Ефремов объявил об уходе в отставку с поста президента ФНЛ. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Шабанов. Выборы нового главы лиги состоятся 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на этот пост — 25 января.

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