Защитник участника еврокубков от Казахстана перешел в российский клуб

Российский футболист Дмитрий Ятченко перешел в «Акрон», выступающий в ФНЛ (вторая по силе лига в России). Об этом сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

О деталях контракта ничего не говорится, но, по данным Transfermarkt, cоглашение рассчитано до 30 июня.

Команда Акрон

Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Почти всю свою профессиональную карьеру провел в высших дивизионах, где ему довелось поиграть (за исключением двух сезонов в ФНЛ в Самаре).

В России правый защитник выступал за нальчикский «Спартак», грозненский «Ахмат» (тогда еще «Терек»), красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов», в общей сложности сыграв в элите российского футбола 249 матчей (4 гола — в РПЛ, 7 — в ФНЛ и 1 — в рамках Кубка России).

Последние полтора года Дмитрий провел в минском «Динамо» и карагандинском «Шахтере». За «горняков» Ятченко провел 16 игр, в которых отдал один ассист.

«Акрон» занимает 20-е место из 22 в ФНЛ, набрав 22 очка в 26 матчах.