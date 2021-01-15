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15 января, источник: ТАСС

Губернатор Самарской области заявил, что приватизация ФК «Крылья Советов» не планируется

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Приватизация футбольного клуба Самарской области «Крылья Советов» в настоящее время не планируется, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в интервью ТАСС в ходе Гайдаровского форума в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

«Бюджет клуба определен, и клубу пора жить в рамках утвержденного бюджета. Мы ищем активно партнера, про инвестора говорить рано, не планируется приватизация клуба. Одного из партнеров мы привлекли к совместному управлению клубом, уже есть гарантированные средства, которые пойдут на развитие футбольного клуба “Крылья советов”, это банк “Солидарность”», — сказал он.

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По словам губернатора, власти региона вместе с представителями банка будут выстраивать эффективную систему управления клубом и утвердят стратегию его развития.

«Мы должны просто с этой неразберихой, которая там была больше 10 лет, разобраться, выстроить четкое бизнес-управление, понимая, что это команда, которая должна в том числе и зарабатывать средства на развитие клуба и футбола в регионе в целом. Создание такой четкой, верной, эффективной модели управления клубом, визуализация его будущего, уверен, привлечет дополнительных партнеров», — добавил Азаров.

«Крылья Советов» — бронзовый призер чемпионата России 2004 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона. На данный момент занимает второе место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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