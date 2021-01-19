Бывший гендиректор «Локомотива» Геркус не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

18 декабря Геркус сообщил о том, что примет участие в выборах президента ФНЛ, три клуба были готовы выдвинуть его кандидатуру. «Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС [Российском футбольном союзе] возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе, в частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований, на объединение ФНЛ с ПФЛ [Профессиональной футбольной лигой] и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах», — написал Геркус.

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«Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убежден, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола», — добавил бывший гендиректор «Локомотива».

Свою стратегию Геркус опубликовал на специальном сайте. Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.