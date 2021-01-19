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12:25 (мск), источник: ТАСС

Бывший гендиректор «Локомотива» Геркус не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

ТАСС, 19 января. Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус принял решение не принимать участия в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

18 декабря Геркус сообщил о том, что примет участие в выборах президента ФНЛ, три клуба были готовы выдвинуть его кандидатуру. «Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС [Российском футбольном союзе] возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе, в частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований, на объединение ФНЛ с ПФЛ [Профессиональной футбольной лигой] и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах», — написал Геркус.

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«Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убежден, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола», — добавил бывший гендиректор «Локомотива».

Свою стратегию Геркус опубликовал на специальном сайте. Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе «Локомотив» выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в «Локомотив» пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым «Локомотив» выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.

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