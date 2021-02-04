«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ?

У «Торпедо» этой зимой получаются контрастные сборы: после снежного Крыма — тёплый Белек. Под турецким солнцем и Сергей Игнашевич не отказывает себе в удовольствии вспомнить молодость и погонять мяч на досуге с коллегами. Кажется, Игнашевич совсем не изменился внешне, перейдя на тренерскую работу — такой же стройный, поджарый. Но теперь забот у него несравнимо больше, а свободного времени — меньше — ведь он в ответе за целый коллектив.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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— На днях с удовольствием понаблюдал за игрой тренеров «Торпедо» и «Рубина». Часто выходите на поляну?

— Практически не выхожу. Только на сборах, если свободное время появляется. У коллег такая же проблема: хочется подвигаться, а не с кем. Поэтому, когда окошки появляются, с удовольствием ими пользуемся.

— Какой у вас сейчас плюс в килограммах от игрового веса?

— Плюс 5.



— Что сейчас себе можете позволить из того, чего не позволяли раньше?

— Могу позволить всё, но соблюдаю режим. К сожалению, меньше двигаюсь, чем раньше, вследствие чего и набрал несколько кг. По-прежнему вечером не ем сладкое. Раздельно питаюсь. По возможности занимаюсь спортом.



— У вас же вся семья на ЗОЖе?

— Нельзя назвать это ЗОЖ. Но мы действительно следим за здоровьем, питанием и прививаем эти принципы детям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CK1LRIojmbo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CK1LRIojmbo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK1LRIojmbo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олег Лысенко (@o_lysenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На первом зимнем сборе в Крыму вспомнили детство, пионерлагеря?

— А я никогда раньше не был в Крыму.



— Вообще?

— Да. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.



— Как там с условиями для подготовки?

— Мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны — тоже. Для первого сбора — то, что надо. Хорошо поработали.

— Снегопады не нарушили планов?

— Да, последние три дня было холодно. Город завалило снегом. Но мы выкрутились — перешли на искусственное поле.



— Спаррингов и не планировали?

— Из-за погоды отменили два товарищеских матча с местными командами. На первом сборе много игр и не надо. Одной-двух нам хватило бы. Ничего, провели двусторонку — почти все сыграли по 90 минут. На этом этапе — достаточно.

— Как распределяются полномочия в вашем штабе?

— У Алдонина, Полякова, Мичкова, Головко есть свой круг обязанностей. Надо сказать, что они мне очень помогают, что очень важно. Я полностью доволен штабом. У нас подобралась хорошая, профессиональная команда.



— Представите нам словенского новичка «Торпедо» Шкофлека?

— Жига — атакующий футболист, полузащитник. Может играть как крайнего хава, так и центрального, нападающего. Достаточно разносторонний футболист. Хорошая левая нога у него. Забивной игрок. В «Оренбурге» у него возникли определённые финансовые проблемы, и мы позвали его к себе. Шкофлек с удовольствием к нам приехал. До сих пор из опытных исполнителей у нас в группе атаки был только Лебеденко — остальные молодые ребята. А Шкофлек поиграл в Премьер-Лиге за «Оренбург» и в других чемпионатах. Уверен, что такой мастер разнообразит нашу игру. У него будет чему поучиться нашей молодёжи.

— Почему не задержался в «Торпедо» Гранат?

— Володя — футболист уровня Премьер-Лиги. Просто не получилось у нас. На сборе Гранат получил небольшое повреждение, а мы не могли ждать, когда он восстановится. Думаю, у него всё получится, и он поиграет ещё.



— Из опытных игроков «Торпедо» пополнил ещё вратарь Довбня.

— От нас ушёл один из двух основных вратарей Конюхов (в «Томь». — Прим. «Чемпионата»). Взамен взяли Довбню.



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— Ещё ждёте новичков этой зимой?

— Да, смотрим новичков. Мы взяли вратаря и атакующего полузащитника. Хотелось бы ещё добавить защитника, опорника и нападающего. Кандидаты есть — возможно, на сборах кто-то появится. Обычно самые интересные трансферы происходят перед закрытием окна. Пока все смотрят новых людей, определяются, а решения будут приниматься позже.



— Лебеденко в свои 37 по-прежнему в порядке?

— Игорь в порядке — статистику посмотрите (20 игр, 9 голов в первой части сезона в ФНЛ. — Прим. «Чемпионата»).



— В чём его феномен?

— Он знает и умеет всё.

Профессионал. Готовится хорошо. И, конечно, обладает высоким уровнем мастерства. Поэтому Лебеденко и конкурентоспособен в 37 на этом уровне.

— Берковский транзитом через «Торпедо» ушёл в «Локомотив». Что о нём можете сказать?

— Талантливый парень, способный на многое. Берковский помог нам в осенней части сезона. Очевидно, что у футболиста есть потенциал, и приглашение «Локомотива» это подтверждает. Если у игрока есть возможность подняться наверх и расти дальше, мы удерживать на станем. А «Локо» — сильный, большой клуб. Желаю Илье удачи.



— Президент «Иртыша» не погорячился, сказав, что Берковский «будет круче Головина»? Их вообще уместно сравнивать?

— Они не очень похожи. Саша — центральный полузащитник, тогда как Илья — более фланговый игрок. Головин способен качественно действовать в отборе. У него и в ЦСКА, и в целом по РПЛ были одни из самых высоких показателей в этом компоненте. Илья больше тяготеет к атаке.

— Кстати, о Головине. На ваш взгляд, правильно его карьера развивается? «Монако» — не потолок?

— У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате — это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай.



— Руденко с Прошляковым в молодёжке «Спартака» слыли большими талантами. Почему никак не заиграют на высоком уровне?

— На мой взгляд, в последнем сезоне прогресс Руденко немножко остановился. Он очень ярко провёл осеннюю часть чемпионата за «Спартак-2», и не только мы — многие команды хотели его приобрести. Он попал к нам, но, к сожалению, из-за пандемии всё оборвалось. Сейчас он перешёл в «Сочи», получает игровое время. Надеюсь, что он всё-таки окрепнет и будет дальше прогрессировать. Парень-то очень талантливый парень. Что касается Дани, то, возможно, сказалось то, что он перешагнул через ступеньку ФНЛ, оказавшись сразу в Ростове в Премьер-Лиге. Там не получилось — теперь надо навёрстывать в ФНЛ, доказывать, что он всё-таки достоин быть в РПЛ.



— Кого бы вы включили в тройку лучших игроков ФНЛ по итогам первой части сезона?

— Рязанцев — № 1. Максименко из «Велеса» и Ваня Сергеев.



— Расширение ФНЛ принесло больше плюсов или минусов?

— Конечно, минусов.

Календарь стал очень плотным. Недельных циклов практически нет. Очень много перелётов. Ещё и Кубок зачем-то реформировали. Календарь и так тяжёлый, так в нём ещё два лишних матча появилось. Плюс проблемы и ограничения с коронавирусом. Как следствие игроки массово вылетали, команды пропускали матчи и получали технические поражения. Экстремальные, практически военные условия.

— Время на тренировочный процесс оставалось или шла просто игра на выживание?

— Идёт игра на выживание. Как на войне. Какой тут тренировочный процесс? У нас недельный цикл был один или два раза. И в этих циклах мы больше разгружали футболистов, чем что-то наигрывали. С такими расстояниями и перелётами (а летаем мы не чартерами — рейсовыми самолётами) мы очень много времени тратим на восстановление.

— В ноябре вы говорили: «Считаю, что “Торпедо” не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы». Сейчас так же считаете?

— Да, мы не боремся за первое место.

— Но за выход в РПЛ всё-таки боретесь?

— Постараемся.



— Не готовы к борьбе за первое место финансово, кадрово или по игре?

— Есть более сильные команды во всех смыслах. Более устойчивые, крепкие клубы в финансовом плане с более мастеровитыми футболистами, которые не один год поиграли в РПЛ, даже сборниками своих стран. Имею в виду в первую очередь «Крылья Советов» и «Оренбург». Поэтому я и считаю, что за первое место «Торпедо» будет тяжело побороться. В прошлом сезоне было полегче.



— Как могло получиться, что во втором круге со всеми конкурентами вы играете в гостях? Не было возможности переиграть календарь на стадии утверждения?

— Никто же не знал, кто будет нашими конкурентами. Кто думал, что «Чайка», которая лучше всех укрепилась летом, к зиме окажется в серединке таблицы? Или Хабаровск?



— Место команды после первой части сезона соответствует бюджету клуба?

— Мне тяжело отвечать на такие вопросы. О бюджете лучше спросить у президента клуба.



— По вашим наблюдениям и ощущениям, сколько команд в этом сезоне реально претендуют на РПЛ?

— Я думаю, вся первая шестёрка команд может в равной степени претендовать на четыре первых места.

— Интересно мнение рекордсмена сборной о современных российских защитниках — кто сегодня по потенциалу в топе?

— Я думаю, тренер сборной всех кандидатов видит и регулярно приглашает на сборы новых футболистов — посмотреть в тренировках, познакомиться. И Чистяков получил вызов в сборную, и другие игроки. Я уже как говорил, что мне нравится связка Джикия — Жиго. Если бы была возможность натурализовать Жиго, я думаю, он усилил бы нашу сборную. Но это всего лишь гипотеза.