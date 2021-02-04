«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ?
Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.
Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.
У «Торпедо» этой зимой получаются контрастные сборы: после снежного Крыма — тёплый Белек. Под турецким солнцем и Сергей Игнашевич не отказывает себе в удовольствии вспомнить молодость и погонять мяч на досуге с коллегами. Кажется, Игнашевич совсем не изменился внешне, перейдя на тренерскую работу — такой же стройный, поджарый. Но теперь забот у него несравнимо больше, а свободного времени — меньше — ведь он в ответе за целый коллектив.
— На днях с удовольствием понаблюдал за игрой тренеров «Торпедо» и «Рубина». Часто выходите на поляну?
— Практически не выхожу. Только на сборах, если свободное время появляется. У коллег такая же проблема: хочется подвигаться, а не с кем. Поэтому, когда окошки появляются, с удовольствием ими пользуемся.
— Какой у вас сейчас плюс в килограммах от игрового веса?
— Плюс 5.
— Что сейчас себе можете позволить из того, чего не позволяли раньше?
— Могу позволить всё, но соблюдаю режим. К сожалению, меньше двигаюсь, чем раньше, вследствие чего и набрал несколько кг.
— У вас же вся семья на ЗОЖе?
— Нельзя назвать это ЗОЖ. Но мы действительно следим за здоровьем, питанием и прививаем эти принципы детям.
— На первом зимнем сборе в Крыму вспомнили детство, пионерлагеря?
— А я никогда раньше не был в Крыму.
— Вообще?
— Да. Но мне всё понравилось. Приветливые люди. Было видно, что они соскучились по футболу, по спорту, по гостям. Поэтому нас очень радушно принимали и с тоской провожали, рассчитывая, что мы вернёмся ещё.
— Как там с условиями для подготовки?
— Мы жили в хорошем отеле. В нашем распоряжении было два натуральных поля на базе клуба «Евпатория». Питание отличное, газоны — тоже. Для первого сбора — то, что надо. Хорошо поработали.
— Снегопады не нарушили планов?
— Да, последние три дня было холодно. Город завалило снегом. Но мы выкрутились — перешли на искусственное поле.
— Спаррингов и не планировали?
—
— Как распределяются полномочия в вашем штабе?
— У Алдонина, Полякова, Мичкова, Головко есть свой круг обязанностей. Надо сказать, что они мне очень помогают, что очень важно. Я полностью доволен штабом. У нас подобралась хорошая, профессиональная команда.
— Представите нам словенского новичка «Торпедо» Шкофлека?
— Жига — атакующий футболист, полузащитник. Может играть как крайнего хава, так и центрального, нападающего. Достаточно разносторонний футболист. Хорошая левая нога у него. Забивной игрок. В «Оренбурге» у него возникли определённые финансовые проблемы, и мы позвали его к себе. Шкофлек с удовольствием к нам приехал. До сих пор из опытных исполнителей у нас в группе атаки был только Лебеденко — остальные молодые ребята. А Шкофлек поиграл в
Премьер-Лигеза «Оренбург» и в других чемпионатах. Уверен, что такой мастер разнообразит нашу игру. У него будет чему поучиться нашей молодёжи.
— Почему не задержался в «Торпедо» Гранат?
— Володя — футболист уровня
— Из опытных игроков «Торпедо» пополнил ещё вратарь Довбня.
— От нас ушёл один из двух основных вратарей Конюхов (в «Томь». — Прим. «Чемпионата»). Взамен взяли Довбню.
— Ещё ждёте новичков этой зимой?
— Да, смотрим новичков. Мы взяли вратаря и атакующего полузащитника. Хотелось бы ещё добавить защитника, опорника и нападающего. Кандидаты есть — возможно, на сборах
— Лебеденко в свои 37
— Игорь в порядке — статистику посмотрите (20 игр, 9 голов в первой части сезона в ФНЛ. — Прим. «Чемпионата»).
— В чём его феномен?
— Он знает и умеет всё.
Профессионал. Готовится хорошо. И, конечно, обладает высоким уровнем мастерства. Поэтому Лебеденко и конкурентоспособен в 37 на этом уровне.
— Берковский транзитом через «Торпедо» ушёл в «Локомотив». Что о нём можете сказать?
— Талантливый парень, способный на многое. Берковский помог нам в осенней части сезона. Очевидно, что у футболиста есть потенциал, и приглашение «Локомотива» это подтверждает. Если у игрока есть возможность подняться наверх и расти дальше, мы удерживать на станем. А «Локо» — сильный, большой клуб. Желаю Илье удачи.
— Президент «Иртыша» не погорячился, сказав, что Берковский «будет круче Головина»? Их вообще уместно сравнивать?
— Они не очень похожи. Саша — центральный полузащитник, тогда как Илья — более фланговый игрок. Головин способен качественно действовать в отборе. У него и в ЦСКА, и в целом по РПЛ были одни из самых высоких показателей в этом компоненте. Илья больше тяготеет к атаке.
— Кстати, о Головине. На ваш взгляд, правильно его карьера развивается? «Монако» — не потолок?
— У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате — это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы — давай, доказывай.
— Руденко с Прошляковым в молодёжке «Спартака» слыли большими талантами. Почему никак не заиграют на высоком уровне?
— На мой взгляд, в последнем сезоне прогресс Руденко немножко остановился. Он очень ярко провёл осеннюю часть чемпионата за «Спартак-2», и не только мы — многие команды хотели его приобрести. Он попал к нам, но, к сожалению,
— Кого бы вы включили в тройку лучших игроков ФНЛ по итогам первой части сезона?
— Рязанцев — № 1. Максименко из «Велеса» и Ваня Сергеев.
— Расширение ФНЛ принесло больше плюсов или минусов?
— Конечно, минусов.
Календарь стал очень плотным. Недельных циклов практически нет. Очень много перелётов. Ещё и Кубок
зачем-тореформировали. Календарь и так тяжёлый, так в нём ещё два лишних матча появилось. Плюс проблемы и ограничения с коронавирусом. Как следствие игроки массово вылетали, команды пропускали матчи и получали технические поражения. Экстремальные, практически военные условия.
— Время на тренировочный процесс оставалось или шла просто игра на выживание?
— Идёт игра на выживание. Как на войне. Какой тут тренировочный процесс? У нас недельный цикл был один или два раза. И в этих циклах мы больше разгружали футболистов, чем
— В ноябре вы говорили: «Считаю, что “Торпедо” не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы». Сейчас так же считаете?
— Да, мы не боремся за первое место.
— Но за выход в РПЛ
— Постараемся.
— Не готовы к борьбе за первое место финансово, кадрово или по игре?
— Есть более сильные команды во всех смыслах. Более устойчивые, крепкие клубы в финансовом плане с более мастеровитыми футболистами, которые не один год поиграли в РПЛ, даже сборниками своих стран. Имею в виду в первую очередь «Крылья Советов» и «Оренбург». Поэтому я и считаю, что за первое место «Торпедо» будет тяжело побороться. В прошлом сезоне было полегче.
— Как могло получиться, что во втором круге со всеми конкурентами вы играете в гостях? Не было возможности переиграть календарь на стадии утверждения?
— Никто же не знал, кто будет нашими конкурентами. Кто думал, что «Чайка», которая лучше всех укрепилась летом, к зиме окажется в серединке таблицы? Или Хабаровск?
— Место команды после первой части сезона соответствует бюджету клуба?
— Мне тяжело отвечать на такие вопросы. О бюджете лучше спросить у президента клуба.
— По вашим наблюдениям и ощущениям, сколько команд в этом сезоне реально претендуют на РПЛ?
— Я думаю, вся первая шестёрка команд может в равной степени претендовать на четыре первых места.
— Интересно мнение рекордсмена сборной о современных российских защитниках — кто сегодня по потенциалу в топе?
— Я думаю, тренер сборной всех кандидатов видит и регулярно приглашает на сборы новых футболистов — посмотреть в тренировках, познакомиться. И Чистяков получил вызов в сборную, и другие игроки. Я уже как говорил, что мне нравится связка Джикия — Жиго. Если бы была возможность натурализовать Жиго, я думаю, он усилил бы нашу сборную. Но это всего лишь гипотеза.
Олег Лысенко