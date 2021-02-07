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15:43 (мск), источник: Матч ТВ

Рикарду Алвеш и Аймбетов прибыли на сбор «Крыльев»

По данным «Матч ТВ», к «Крыльям Советов» на сборе в Турции присоединились полузащитник Рикарду Алвеш и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.

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Последним клубом 27-летнего португальца был «Оренбург», за который он провел в РПЛ и ФНЛ 39 матчей, забив 7 мячей и отдав 6 голевых передач.

Команда
Крылья Советов

25-летний Аймбетов с 2012 года выступал за «Актобе», а прошлый сезон провел в «Кайрате», забив 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана.

Ранее мы сообщали, что самарцы подписали контракт с полузащитником «Урала», экс-игроком ЦСКА Дмитрием Ефремовым.

«Крылья Советов» занимают второе место в первенстве Олимп-ФНЛ.

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