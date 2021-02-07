Рикарду Алвеш и Аймбетов прибыли на сбор «Крыльев»

Последним клубом 27-летнего португальца был «Оренбург», за который он провел в РПЛ и ФНЛ 39 матчей, забив 7 мячей и отдав 6 голевых передач.

Команда Крылья Советов

25-летний Аймбетов с 2012 года выступал за «Актобе», а прошлый сезон провел в «Кайрате», забив 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана.

Ранее мы сообщали, что самарцы подписали контракт с полузащитником «Урала», экс-игроком ЦСКА Дмитрием Ефремовым.