Рикарду Алвеш и Аймбетов прибыли на сбор «Крыльев»
По данным «Матч ТВ», к «Крыльям Советов» на сборе в Турции присоединились полузащитник Рикарду Алвеш и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.
По данным «Матч ТВ», к «Крыльям Советов» на сборе в Турции присоединились полузащитник Рикарду Алвеш и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.
Последним клубом 27-летнего португальца был «Оренбург», за который он провел в РПЛ и ФНЛ 39 матчей, забив 7 мячей и отдав 6 голевых передач.
25-летний Аймбетов с 2012 года выступал за «Актобе», а прошлый сезон провел в «Кайрате», забив 10 мячей в 20 матчах чемпионата Казахстана.
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