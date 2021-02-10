Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
20:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» разгромил экс-чемпиона России в матче с покером лучшего бомбардира КПЛ

ФК «Ордабасы» одержал крупную победу над владикавказской «Аланией», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на сборах команд в Турции и завершилась победой шымкентцев со счетом 5:2.

Наверх

На десятой минуте счет открыл лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло. На 14-й вернул паритет Батраз Гурциев, но на 32-й бразильский полузащитник «Ордабасы» оформил дубль. С таким счетом команды ушли на перерыв.

На 58-й минуте «Ордабасы» увеличил отрыв, отличился Мирзад Механович. На 62-й Паулу оформил хет-трик, а вскоре оформил покер. До конца матча россиянам удалось отыграть еще один матч.

Напомним, что «Алания» становилась чемпионом России в 1995 году. Сейчас клуб из Владикавказа выступает в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где с 49 очками идет на пятом месте из 22.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
«Монако» с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Дмитрий Губерниев высказался о дебютной гонке россиян на ЧМ
Клуб НХЛ выставил российского нападающего на драфт отказов
УНИКС обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь