«Ордабасы» разгромил экс-чемпиона России в матче с покером лучшего бомбардира КПЛ

На десятой минуте счет открыл лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло. На 14-й вернул паритет Батраз Гурциев, но на 32-й бразильский полузащитник «Ордабасы» оформил дубль. С таким счетом команды ушли на перерыв.

На 58-й минуте «Ордабасы» увеличил отрыв, отличился Мирзад Механович. На 62-й Паулу оформил хет-трик, а вскоре оформил покер. До конца матча россиянам удалось отыграть еще один матч.