Футболисты «Крыльев Советов» подрались с соперником на сборах в Турции

В концовке игры между футболистами произошла драка, из-за которой судьи приняли решение о досрочном окончании матча. Игра была прервана на 89-й минуте при счете 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

«Матч “Крылья Советов” — “Борац” (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — написано в официальном твиттере «Крыльев Советов» по итогам матча.