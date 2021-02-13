Футболисты «Крыльев Советов» подрались с соперником на сборах в Турции
В пятницу, 12 декабря, самарские «Крылья Советов» встречались с боснийской командой «Борац» в контрольном матче на сборах в Турции.
В пятницу, 12 декабря, самарские «Крылья Советов» встречались с боснийской командой «Борац» в контрольном матче на сборах в Турции.
В концовке игры между футболистами произошла драка,
«Матч “Крылья Советов” — “Борац” (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — написано в официальном твиттере «Крыльев Советов» по итогам матча.
«Крылья Советов» готовятся к возобновлению сезона в ФНЛ. После 26 туров самарская команда занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три очка.