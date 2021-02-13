Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.02
Сельта
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
11
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
01:33 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Крыльев Советов» подрались с соперником на сборах в Турции

В пятницу, 12 декабря, самарские «Крылья Советов» встречались с боснийской командой «Борац» в контрольном матче на сборах в Турции.

Наверх

В концовке игры между футболистами произошла драка, из-за которой судьи приняли решение о досрочном окончании матча. Игра была прервана на 89-й минуте при счете 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Матч “Крылья Советов” — “Борац” (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — написано в официальном твиттере «Крыльев Советов» по итогам матча.

«Крылья Советов» готовятся к возобновлению сезона в ФНЛ. После 26 туров самарская команда занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три очка.

 «Я сама провоцирую, а дебилов много». Фитнес-тренер рассказала о подкатах мужчин после фотографий в купальнике
Жена смертельно больного экс-футболиста сборной России: «Нет ни одного шанса на выживание»
Один выстрел лишил русского биатлониста медали чемпионата мира
Орлов: Собчак спас «Зенит», он дал 4 миллиарда рублей
ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в Лиге Европы
Российский скелетонист завоевал серебро чемпионата мира
Россиянка стала чемпионкой мира по конькобежному спорту
Российский конькобежец стал вторым на чемпионате мира
Нападающий «Зенита» вернется в строй в марте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь