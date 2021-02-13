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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

В России объяснили, почему Абат Аймбетов еще не приступил к тренировкам в «Крыльях Советов»

Также отметили приличную статистику казахстанского форварда.

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Sportbox.ru не обошел вниманием трансферную политику футбольного клуба «Крылья Советов», а также объяснил, почему некоторые новички, в том числе нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, не присоединились к самарской команде.

Команда
Крылья Советов

«“Крылья Советов” взорвались, показав, кто главный фаворит турнира. Самарцы уже подписывают либо вот-вот планируют узаконить отношения с защитником “Минска” и молодежной сборной Беларуси Дмитрием Прищепой, полузащитниками Дмитрием Ефремовым из “Урала”, Рикарду Алвешем, а также нападающим Абатом Аймбетовым. Аймбетов — своеобразный ответ “Нижнему Новгороду”, который приобрел гвинейского бомбардира Момо Янсане, уже отметившегося голом в спарринге с “Рубином” (1:3). Разница в том, что 25-летний казахстанец не попадет в России под статус легионера. Статистика в “Кайрате” в сезоне-2020 у экс-партнера Вагнера Лава приличная: 10 голов в 20 матчах. Ранее он выступал за “Актобе”, забивал в отборе к Лиге чемпионов. Кроме того, на его счету 2 гола в 12 играх за сборную Казахстана. Помимо Прищепы, все прибыли под занавес второго сбора “Крыльев” — их видели в Турции, но с командой Игоря Осинькина они не тренировались. Потом Аймбетов и Ефремов улетели, предположительно, в Москву, на углубленное медобследование. Это игроки не просмотровые. Как только юридически все добьют, они начнут работу с самарцами, которые 11 февраля возобновили подготовку в Белеке. По моим данным, со всеми все обговорено, вопросы только по Алвешу: волжанам надо освободить в заявке вакансию под легионера», — говорится в тексте.

Напомним, что в прошлом сезоне 25-летний Аймбетов помог «Кайрату» впервые за 16 лет выиграть «золото» КПЛ. Также два раза отличился за сборную Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций-2020/21.

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