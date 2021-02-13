В России объяснили, почему Абат Аймбетов еще не приступил к тренировкам в «Крыльях Советов»

«“Крылья Советов” взорвались, показав, кто главный фаворит турнира. Самарцы уже подписывают либо вот-вот планируют узаконить отношения с защитником “Минска” и молодежной сборной Беларуси Дмитрием Прищепой, полузащитниками Дмитрием Ефремовым из “Урала”, Рикарду Алвешем, а также нападающим Абатом Аймбетовым. Аймбетов — своеобразный ответ “Нижнему Новгороду”, который приобрел гвинейского бомбардира Момо Янсане, уже отметившегося голом в спарринге с “Рубином” (1:3). Разница в том, что 25-летний казахстанец не попадет в России под статус легионера. Статистика в “Кайрате” в сезоне-2020 у экс-партнера Вагнера Лава приличная: 10 голов в 20 матчах. Ранее он выступал за “Актобе”, забивал в отборе к Лиге чемпионов. Кроме того, на его счету 2 гола в 12 играх за сборную Казахстана. Помимо Прищепы, все прибыли под занавес второго сбора “Крыльев” — их видели в Турции, но с командой Игоря Осинькина они не тренировались. Потом Аймбетов и Ефремов улетели, предположительно, в Москву, на углубленное медобследование. Это игроки не просмотровые. Как только юридически все добьют, они начнут работу с самарцами, которые 11 февраля возобновили подготовку в Белеке. По моим данным, со всеми все обговорено, вопросы только по Алвешу: волжанам надо освободить в заявке вакансию под легионера», — говорится в тексте.