«Астана» провела второй товарищеский матч за день и потерпела поражение

Ворота «Астаны» в этом матче защищал Дмитрий Непогодов, а капитаном был Абзал Бесебеков. В состав также вошли Вараздат Ароян, Жарко Томашевич, Саги Совет, Антонио Рукавина, Султан Сагнаев, Макс Эбонг, Марин Томасов, Тигран Барсегян и Самир Смайгалич.

Подопечные Андрея Тихонова пропустили голы на 28-й и 58-й минутах. В составе же казахстанского клуба на 87-й отличился Смайгалич.