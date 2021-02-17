«Астана» провела второй товарищеский матч за день и потерпела поражение

Ворота «Астаны» в этом матче защищал Дмитрий Непогодов, а капитаном был Абзал Бесебеков. В состав также вошли Вараздат Ароян, Жарко Томашевич, Саги Совет, Антонио Рукавина, Султан Сагнаев, Макс Эбонг, Марин Томасов, Тигран Барсегян и Самир Смайгалич.
Подопечные Андрея Тихонова пропустили голы на 28-й и 58-й минутах. В составе же казахстанского клуба на 87-й отличился Смайгалич.
Отметим, что это был второй матч «Астаны» за день. Ранее «Астана» другим составом сыграла вничью со счетом 3:3 с другим клубом ФНЛ — «Балтикой». Дублем в той игре отметился Роман Муртазаев, а пенальти привез Марк Гурман.