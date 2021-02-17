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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» провела второй товарищеский матч за день и потерпела поражение

ФК «Астана» потерпел поражение на предсезонных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. В рамках УТС казахстанский клуб встречался с московским «Торпедо», занимающим четвертое место в ФНЛ, и проиграл со счетом 1:2.

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Ворота «Астаны» в этом матче защищал Дмитрий Непогодов, а капитаном был Абзал Бесебеков. В состав также вошли Вараздат Ароян, Жарко Томашевич, Саги Совет, Антонио Рукавина, Султан Сагнаев, Макс Эбонг, Марин Томасов, Тигран Барсегян и Самир Смайгалич.

Подопечные Андрея Тихонова пропустили голы на 28-й и 58-й минутах. В составе же казахстанского клуба на 87-й отличился Смайгалич.

Отметим, что это был второй матч «Астаны» за день. Ранее «Астана» другим составом сыграла вничью со счетом 3:3 с другим клубом ФНЛ — «Балтикой». Дублем в той игре отметился Роман Муртазаев, а пенальти привез Марк Гурман.

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