«Кайрат» обыграл клуб из российского села в День рождения Шпилевского

Футболисты «Кайрата» отличились на 16, 54-й и 74-й минутах. Дубль на счету Шушеначева, еще один мяч забил Ульшин. Пропустили же гол от соперника на 81-й. Причем со штрафного отличился полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов.

«Чайка» — команда из села Песчанокопского Ростовской области, выступающая в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где идет на 13-м месте из 22 команд. Отметим, что «Кайрат» выиграл свой первый матч на сборах в Турции. Ранее на первом УТС клуб потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью.