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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обыграл клуб из российского села в День рождения Шпилевского

ФК «Кайрат» одержал победу в матче на предсезонных сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 17 февраля, подопечные Алексея Шпилевского, отмечающего 33-й День рождения, встречались с «Чайкой» и выиграли со счетом 3:1.

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Ворота «Кайрата» защищал Стас Покатилов. Также в состав вошли: Вагнер Лав, Штрели Мамба, Раде Дугалич, Небойша Косович, Дино Миканович, Гулжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Камо Оганесян, Денис Поляков, Андрей Ульшин.

Футболисты «Кайрата» отличились на 16, 54-й и 74-й минутах. Дубль на счету Шушеначева, еще один мяч забил Ульшин. Пропустили же гол от соперника на 81-й. Причем со штрафного отличился полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов.

«Чайка» — команда из села Песчанокопского Ростовской области, выступающая в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где идет на 13-м месте из 22 команд. Отметим, что «Кайрат» выиграл свой первый матч на сборах в Турции. Ранее на первом УТС клуб потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью.

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