Клуб КПЛ пропустил десять голов в матче с экс-чемпионом России
Футбольный клуб «Каспий» потерпел разгромное поражение от владикавказской «Алании» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Каспий» потерпел разгромное поражение от владикавказской «Алании» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу команды из Владикавказа, становившейся чемпионом России в 1995 году. Сейчас «Алания» выступает в ФНЛ (второй дивизион в России), где с 49 очками идет на пятом месте из 22.
В составе актауского клуба голами отметились Стефан Букорац, Арман Нусип и Бекзат Кабылан.
Игра прошла по формату «3 тайма по 45 минут».
Напомним, что в минувшем сезоне «Каспий» занял десятое место и сумел сохранить прописку в КПЛ.