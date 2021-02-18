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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ пропустил десять голов в матче с экс-чемпионом России

Футбольный клуб «Каспий» потерпел разгромное поражение от владикавказской «Алании» в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу команды из Владикавказа, становившейся чемпионом России в 1995 году. Сейчас «Алания» выступает в ФНЛ (второй дивизион в России), где с 49 очками идет на пятом месте из 22.

В составе актауского клуба голами отметились Стефан Букорац, Арман Нусип и Бекзат Кабылан.
Игра прошла по формату «3 тайма по 45 минут».

Напомним, что в минувшем сезоне «Каспий» занял десятое место и сумел сохранить прописку в КПЛ.

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