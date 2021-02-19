«Кайрат» проиграл лидеру чемпионата России
Футбольный клуб «Кайрат» провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Кайрат» провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз алматинцы играли с лидером ФНЛ «Нижним Новгородом», которому уступили со счетом 0:2. У победителей голы забили Игорь Горбунов (65-я минута) и Кирилл Гоцук (86-я).
В старте у «желто-черных» вышли Покатилов, Кейлер, Алип, Широбоков, Миканович, Буранчиев, Усенов, Астанов, Алыкулов, Бовкун, Эсеола.
Отметим, что «Нижний Новгород» идет на первом месте из 22, набрав 58 очков в 19 матчах ФНЛ (второй по силе дивизион в России).