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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл лидеру чемпионата России

Футбольный клуб «Кайрат» провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

На этот раз алматинцы играли с лидером ФНЛ «Нижним Новгородом», которому уступили со счетом 0:2. У победителей голы забили Игорь Горбунов (65-я минута) и Кирилл Гоцук (86-я).

В старте у «желто-черных» вышли Покатилов, Кейлер, Алип, Широбоков, Миканович, Буранчиев, Усенов, Астанов, Алыкулов, Бовкун, Эсеола.

Отметим, что «Нижний Новгород» идет на первом месте из 22, набрав 58 очков в 19 матчах ФНЛ (второй по силе дивизион в России).

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