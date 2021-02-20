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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Интересовавший «Кайрат» португальский полузащитник определился с новым клубом

Который идет на втором месте в чемпионате.

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Португальский футболист Рикарду Алвеш, которого в межсезонье сватали в «Кайрат», продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Крылья Советов

По данным Transfermarkt, контракт с 27-летним легионером подписан до конца сезона.

«Крылья Советов» идут на втором месте из 22, набрав 55 очков в 26 матчах ФНЛ (второй по силе дивизион в России).

Напомним, зимой к этой команде также присоединился форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.

Перед этим он находился на просмотре в «Урале», но стороны не договорились по условиям контракта. Также был вариант перейти в тульский «Арсенал», однако футболист предпочел гарантированный контракт с «Крыльями».

В КПЛ-2020 Аймбетов помог «Кайрату» впервые за 16 лет выиграть «золото» КПЛ, забив десять мячей в 20 матчах.

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