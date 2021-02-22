Форвард сборной Казахстана официально перешел в российский клуб и выбрал себе игровой номер
Команда идет на втором месте в чемпионате.
Команда идет на втором месте в чемпионате.
25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов заключил соглашение с «Крыльями Советов». Об этом сообщает
В новой команде он будет выступать под номером 9.
В минувшем сезоне форвард забил десять мячей в 20 матчах за «Кайрат» и помог алматинскому клубу завоевать впервые за 16 лет чемпионство. Также он два раза отличился за сборную Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций — 2020/21.
В межсезонье игрок также находился на просмотре в «Урале», но стороны не договорились по условиям контракта. Также был вариант перейти в тульский «Арсенал», но футболист предпочел гарантированный контракт с «Крыльями» в ФНЛ просмотру в РПЛ.
Напомним, что самарский клуб после 26 туров идет в ФНЛ (второй по силе российский дивизион) на втором месте, дающем право напрямую попасть в РПЛ. До конца турнира осталось 16 туров.