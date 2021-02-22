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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана официально перешел в российский клуб и выбрал себе игровой номер

Команда идет на втором месте в чемпионате.

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25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов заключил соглашение с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

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В новой команде он будет выступать под номером 9.

Команда
Крылья Советов

В минувшем сезоне форвард забил десять мячей в 20 матчах за «Кайрат» и помог алматинскому клубу завоевать впервые за 16 лет чемпионство. Также он два раза отличился за сборную Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций — 2020/21.

В межсезонье игрок также находился на просмотре в «Урале», но стороны не договорились по условиям контракта. Также был вариант перейти в тульский «Арсенал», но футболист предпочел гарантированный контракт с «Крыльями» в ФНЛ просмотру в РПЛ.

Напомним, что самарский клуб после 26 туров идет в ФНЛ (второй по силе российский дивизион) на втором месте, дающем право напрямую попасть в РПЛ. До конца турнира осталось 16 туров.

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