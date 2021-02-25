Алаев избран президентом ФНЛ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев на общем собрании клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран президентом лиги.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев на общем собрании клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран президентом лиги.
Возглавлявший ФНЛ с 2010 года Игорь Ефремов объявил об уходе с этого поста в декабре 2020 года. Помимо Алаева на пост президента ФНЛ претендовал исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. Выборы прошли в четверг в Москве.
За Алаева проголосовало 19 представителей клубов ФНЛ, за Шабанова — 3.
Как отмечается на сайте ФНЛ, срок полномочий Алаева на посту президента лиги составит 4 года. Алаев как глава ФНЛ позже будет довыбран в исполком РФС.
Алаев работает в РФС с 2007 года. С декабря 2013 года занимал пост генерального директора РФС, с 2016 года совмещал эту должность с постом генерального секретаря. В 2017—2018 годах исполнял обязанности главы РФС. С 2019 года — генеральный секретарь РФС.