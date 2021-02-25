Алаев избран президентом ФНЛ

Возглавлявший ФНЛ с 2010 года Игорь Ефремов объявил об уходе с этого поста в декабре 2020 года. Помимо Алаева на пост президента ФНЛ претендовал исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. Выборы прошли в четверг в Москве.

За Алаева проголосовало 19 представителей клубов ФНЛ, за Шабанова — 3.

Как отмечается на сайте ФНЛ, срок полномочий Алаева на посту президента лиги составит 4 года. Алаев как глава ФНЛ позже будет довыбран в исполком РФС.