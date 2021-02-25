Алаев: ФНЛ рассматривает два варианта состава лиги — 20 и 36 клубов
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Футбольная национальная лига (ФНЛ) рассматривает два варианта лиги — с 20 и 36 командами, сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Футбольная национальная лига (ФНЛ) рассматривает два варианта лиги — с 20 и 36 командами, сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.
В четверг Алаев был избран президентом ФНЛ на общем собрании клубов лиги. В данный момент в ФНЛ выступают 22 клуба.
«Презентовали наше видение на 2021 — 2024 год. Первое, что надо сделать, это подготовить стратегию. Стратегического видения у лиги нет. Первое направление — спортивное. Было много разговоров об изменении количественного состава и формата. У нас есть два варианта. Первый — 20 команд, второй — 36. Хотим посмотреть возможности формата с введением
«Понятно, что для этого надо поднять 14 команд из ПФЛ. И ни один человек не сможет гарантировать, что столько команд можно поднять. Не хочется проводить реформу только для галочки», — добавил он.