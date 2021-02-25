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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алаев: ФНЛ рассматривает два варианта состава лиги — 20 и 36 клубов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Футбольная национальная лига (ФНЛ) рассматривает два варианта лиги — с 20 и 36 командами, сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.

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В четверг Алаев был избран президентом ФНЛ на общем собрании клубов лиги. В данный момент в ФНЛ выступают 22 клуба.

«Презентовали наше видение на 2021 — 2024 год. Первое, что надо сделать, это подготовить стратегию. Стратегического видения у лиги нет. Первое направление — спортивное. Было много разговоров об изменении количественного состава и формата. У нас есть два варианта. Первый — 20 команд, второй — 36. Хотим посмотреть возможности формата с введением плей-офф. По 36 командам было много дискуссий, вариант предлагали знаменитые эксперты. В потенциальной перспективе мы можем рассматривать вариант с переходом на две зоны», — сказал Алаев журналистам.

«Понятно, что для этого надо поднять 14 команд из ПФЛ. И ни один человек не сможет гарантировать, что столько команд можно поднять. Не хочется проводить реформу только для галочки», — добавил он.

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