Алаев: ФНЛ рассматривает два варианта состава лиги — 20 и 36 клубов

«Презентовали наше видение на 2021 — 2024 год. Первое, что надо сделать, это подготовить стратегию. Стратегического видения у лиги нет. Первое направление — спортивное. Было много разговоров об изменении количественного состава и формата. У нас есть два варианта. Первый — 20 команд, второй — 36. Хотим посмотреть возможности формата с введением плей-офф. По 36 командам было много дискуссий, вариант предлагали знаменитые эксперты. В потенциальной перспективе мы можем рассматривать вариант с переходом на две зоны», — сказал Алаев журналистам.