Педро Роша отыграл 93 минуты за «Спартак-2». Его трансфер стоил 12 миллионов евро

Педро Роша — одно из главных разочарований для фанатов «Спартака». Бразилец был куплен за 12 миллионов евро, но по большому счету так и не заиграл. И вот теперь футболист не заявлен на чемпионат России и играет за вторую команду «Спартака». Давно в ФНЛ не выступали футболисты, чей трансфер столько стоил. Выглядело достаточно аномально.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя именно по игре Роша не смотрелся футболистом другого уровня. Пять раз пробил, подавал все угловые, пару раз красиво уходил от соперника, при обороне дисциплинированно возвращался к своей штрафной, но не более.

Такое, чтобы обвести сразу пятерых, — это тоже случилось, но уже в исполнении другого футболиста. Полузащитник брянского «Динамо» Никита Муромский на дриблинге реально прошёл пять защитников при входе в штрафную «Спартака» на 60-й минуте.

Как получилось, что Педро Роша вообще оказался в «Спартаке-2»? 19 февраля он был заявлен на оставшуюся часть РПЛ, однако спустя пять дней его всё-таки отзаявили. Дело в трансфере Промеса и лимите на легионеров. У «Спартака» оказался один лишний иностранец. Тренерский штаб посчитал, что отказаться нужно именно от Роши, а не от Мозеса, Жиго, Айртона, Крала, Хендрикса, Промеса, Понсе или Ларссона.

Судя по всему, Педро Рошу заявили на РПЛ на случай сорвавшегося трансфера Промеса. Коллега Михаил Гончаров писал, что Роша неплохо выглядел на сборах «Спартака», но теперь это имеет мало значения. «Спартаку» нужно избавляться от дорогостоящего актива. Видимо, он отправится в Бразилию, потому что в Европе уже закрылось трансферное окно.

При этом, «Спартак» поставил себя в невыгодное положение. Потенциальные покупатели или арендаторы будут знать, что москвичи крайне заинтересованы в уходе футболиста. Оставить Рошу до конца сезона в ФНЛ — это был бы абсолютный провал.

У Роши контракт до лета 2023 года (да-да, «Спартак» с ним продлевал соглашение). Чтобы продать футболиста, нужно найти клуб, который предоставит игроку сопоставимую зарплату. Иначе игрок откажется от перехода. Более вероятным видится вариант с очередной арендой. Не самой прибыльной, судя по положению, в котором оказался «Спартак». И тут ещё вопрос в том, какой клуб (или клубы в каких-то пропорциях) будут платить зарплату футболисту.

Читайте также В «Спартаке» рассказали о будущем Педро Роши после отзаявки из РПЛ

Месяц назад Педро Роша дал большое интервью. Заголовок был полон мотивации: «Хочу играть за “Спартак” и быть лучшим». По факту он оказался самым невостребованным из девяти иностранцев в команде. Вопрос в том, насколько этот трансфер был изначально продуман. Или был эмоциональной реакцией на сорвавшийся переход Луана. Известно, что «Спартак» хотел взять другого полузащитника «Гремио».

Кажется, полезнее было не брать никого. По сути, футболист является лишним грузом для «Спартака» ещё с 2017 года. С тех пор он забил один мяч в чемпионате России и два — в чемпионате Бразилии. По словам Роши, он сам не знает, в чём прибавил за время аренд. Ещё показательнее, что он не знал ничего о лимите на легионеров, когда подписывал первый контракт со «Спартаком».

Похоже, это был тот случай, когда футболист изначально не всё понимал о чемпионате, в который едет, а клуб не всё понимал об игроке, которого берёт.