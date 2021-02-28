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13:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главному тренеру «Алании» грозит дисквалификация на два года. Что натворил Гогниев?

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после игры 27-го тура первенства России «Алания» — «Томь» (2:3) может надолго остаться вне футбола.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным «СЭ», арбитр Артем Чистяков в протоколе указал, что тренер нанес ему один удар — в область живота. Соответствующую информацию сообщил в своем рапорте и делегат матча.

Произошло это уже после окончания игры, когда в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал игрок хозяев Хетаг Хосонов. Как написано в протоколе, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Арбитр не успел показать Хосонову красную карточку за агрессивное поведение, так как тот «быстро покинул пределы поля».

После этого конфликтная ситуация не затихла. Как видно на видеозаписи, главный тренер «Алании» что-то кричал судье.

Несмотря на то, что Гогниева держали два человека, он сумел приблизиться к Чистякову и один раз ударил его левой рукой.

В ходе матча тренеру была сначала показана желтая карточка за демонстративное несогласие с решением судьи. А ближе к концу встречи он заработал красную — за нецензурные выражения в адрес арбитров. После игры Гогниев не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.

Пресс-служба ФНЛ сообщила «СЭ», что материалы по данному делу, включая видеозапись эпизода, собраны и будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Этот орган в ближайшее время вынесет решение о наказании тренера. В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

(Александр Бобров)

Алания
2:3
Первый тайм: 1:1
Томь
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