Главный тренер «Алании» Гогниев извинился за то, что ударил судью
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев принес извинения за свое поведение. 27 февраля стало известно, что он ударил арбитра.
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев принес извинения за свое поведение. 27 февраля стало известно, что он ударил арбитра.
«Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете, — цитирует специалиста официальный сайт «Алании» 1 марта. — Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.
При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это. Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК.
После окончания матча 27-го тура
В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.