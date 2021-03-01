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19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Алании» Гогниев извинился за то, что ударил судью

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев принес извинения за свое поведение. 27 февраля стало известно, что он ударил арбитра.

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«Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете, — цитирует специалиста официальный сайт «Алании» 1 марта. — Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

Команда
Алания

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это. Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК.

После окончания матча 27-го тура Олимп-ПФЛ «Алания» — «Томь» (2:3) Гогниев ударил арбитра Артема Чистякова рукой в грудь. Судья указал это в протоколе.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Алания
2:3
Первый тайм: 1:1
Томь
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