Матчи «Крыльев Советов» перенесут на другой стадион на время ремонта «Самара-Арены»

На «Самара-Арене» в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранения трещины.

«ПСО «Казань» признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15—20 марта . До этого времени матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург», — цитирует пресс-служба Иванова.

Команда Крылья Советов

Кроме того, глава арены рассказал, что объект передали из федеральной в областную собственность пока частично: регион принял конструктив арены без инженерных сетей, систем и движимого имущества. «При этом область настояла на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1 892 замечания, выявленные областной комиссией. Самарской области удалось отстоять позиции и зафиксировать претензии по строительству», — сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Иванова.

Ранее «Самара-Арена» также попросила подрядчика через арбитражный суд города Москвы устранить более 400 недостатков, выявленных на стадионе. Истец потребовал взыскать по 100 тыс. рублей за каждую неделю просрочки в случае, если подрядчик не исполнит решение суда в течение 30 дней со дня вступления в силу.