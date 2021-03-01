Матчи «Крыльев Советов» перенесут на другой стадион на время ремонта «Самара-Арены»
САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Устранение дефекта, обнаруженного на стадионе «Самара-Арена», продлится до середины марта,
САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Устранение дефекта, обнаруженного на стадионе «Самара-Арена», продлится до середины марта,
На «Самара-Арене» в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы.
«ПСО «Казань» признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится
Кроме того, глава арены рассказал, что объект передали из федеральной в областную собственность пока частично: регион принял конструктив арены без инженерных сетей, систем и движимого имущества. «При этом область настояла на том, чтобы в акте
Ранее «Самара-Арена» также попросила подрядчика через арбитражный суд города Москвы устранить более 400 недостатков, выявленных на стадионе. Истец потребовал взыскать по 100 тыс. рублей за каждую неделю просрочки в случае, если подрядчик не исполнит решение суда в течение 30 дней со дня вступления в силу.
«Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера Олимп — Футбольной национальной лиги «Крыльев Советов».