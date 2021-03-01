Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
19:47 (мск), источник: ТАСС

Матчи «Крыльев Советов» перенесут на другой стадион на время ремонта «Самара-Арены»

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Устранение дефекта, обнаруженного на стадионе «Самара-Арена», продлится до середины марта, из-за чего матчи самарского футбольного клуба «Крылья Советов» будут проходить на стадионе «Металлург». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара-Арена» Виталия Иванова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На «Самара-Арене» в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранения трещины.

«ПСО «Казань» признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15—20 марта. До этого времени матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург», — цитирует пресс-служба Иванова.

Команда
Крылья Советов

Кроме того, глава арены рассказал, что объект передали из федеральной в областную собственность пока частично: регион принял конструктив арены без инженерных сетей, систем и движимого имущества. «При этом область настояла на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1 892 замечания, выявленные областной комиссией. Самарской области удалось отстоять позиции и зафиксировать претензии по строительству», — сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Иванова.

Ранее «Самара-Арена» также попросила подрядчика через арбитражный суд города Москвы устранить более 400 недостатков, выявленных на стадионе. Истец потребовал взыскать по 100 тыс. рублей за каждую неделю просрочки в случае, если подрядчик не исполнит решение суда в течение 30 дней со дня вступления в силу.

«Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера Олимп — Футбольной национальной лиги «Крыльев Советов».

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
21-летний российский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира
Российский лыжник сломал руку на тренировке на чемпионате мира
Впереди только Гретцки: Александр Овечкин догнал Айзермана
Россиянин завоевал второе золото на юниорском ЧМ по биатлону
CAS начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России к IBU
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь