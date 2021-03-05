Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
6.03
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
6.03
Енисей
Факел
Футбол. Первый дивизион
6.03
Алания
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
6.03
Волгарь
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
18:15 (мск), источник: Sport24

Матч «Спартак-2» — «Крылья Советов» перенесен

Матч 35-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Крыльями Советов» был перенесен. Об этом сообщается на странице самарского клуба в твиттере. Встреча была запланирована на 7 апреля.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«На основании пункта 5.3 статьи 5 регламента матч переносится с 7 апреля на другой день. С учетом результатов выступления “КC” в Кубке России, матч может быть назначен на одну из следующих дат: 21 апреля, 12 мая и 5 мая», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 8 апреля «Крылья Советов» должны сыграть с «Динамо» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубок России.

Читайте также
 «Госпожа, я готова делать все». Русская красавица из ММА отреагировала на странное предложение незнакомой девушки
Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита»: «Адская ночь! Два суицидника!»
Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ
Клебо против Большунова: финишная развязка в эстафете на ЧМ
«Есть вещи, неприятные обеим сторонам»: Рудковская — о Косторной
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
СМИ: «Реал» ежегодно выплачивал Роналдо 1 млн евро без контракта
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Большунов рассказал, почему проиграл Клебо на финише эстафеты
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь