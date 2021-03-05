Матч «Спартак-2» — «Крылья Советов» перенесен

«На основании пункта 5.3 статьи 5 регламента матч переносится с 7 апреля на другой день. С учетом результатов выступления “КC” в Кубке России, матч может быть назначен на одну из следующих дат: 21 апреля, 12 мая и 5 мая», — говорится в сообщении.