Расклады ФНЛ: кого ждать в Премьер-Лиге в следующем сезоне
Погружение.
Погружение.
ФНЛ — лучшая лига в мире. Только в нее легче попасть, чем оттуда вылететь: все
Совсем скоро ФНЛ выходит на финишную прямую — до окончания турнира остается 15 туров. За два месяца до того, как мы узнаем минимум два новых клуба РПЛ, смотрим расклады и разбираемся, кого нам ждать в следующем сезоне чемпионата России.
Почти год назад «Крылья» переживали очередной поворотный этап. «Химки»
Почти заново собранная и молодая команда сложно вкатывалась в сезон (12-е место по итогам шести матчей), но уже в октябре стала первой, пусть всего на один тур. Прямо сейчас «Крылья» — главный кандидат на чемпионство в этом году. После рестарта Самара размазала «Химки» (4:0) в Кубке и обыграла в гостях главного конкурента за первое место («Нижний Новгород», 1:0). Несмотря на одинаковое количество очков с «Нижним», «Крылья» выше по дополнительным показателям.
Главного игрока в этом сезоне «Крылья» взяли из «Торпедо» — нападающий Иван Сергеев наколотил за 24 матча 22 гола в этом сезоне и пока что без конкурентов (с отрывом в 10 мячей) лучший бомбардир ФНЛ. Другой важный нападающий (11 голов в 22 играх сезона) Егор Голенков уже точно перейдет в «Ростов» в конце сезона. Зато невероятного по меркам ФНЛ Антона Зиньковского (8 голов в текущем розыгрыше ФНЛ) удалось сохранить.
Но не все так идеально. У «Крыльев» хороший бюджет (президент «Торпедо» даже назвал самарский клуб «Барселоной» в условиях ФНЛ) и приятный футбол, но присутствуют проблемы другого характера.
Но в любом случае эта проблема грозит «Крыльям» только летом, когда вопрос выхода РПЛ будет уже снят. На данный момент кандидату на повышение из ФНЛ, у которого есть деньги, стадион и команда, важно хотя бы удержаться на своем уровне. Букмекеры считают, что шансов не подняться у «Крыльев» в этом году почти нет.
«Нижний Новгород» отправляют в РПЛ с того момента, как в городе построили стадион к домашнему чемпионату мира. Сама команда рвется туда не особо — в 2019-м на этом стадионе «Нижний» уверенно проиграл в стыках, а в прошлом году команда была далека даже от зоны стыков.
Забавно, что два года назад в РПЛ «Нижний Новгород» не пустили именно «Крылья», с которыми команда Евдокимова борется за победу в ФНЛ. Самара вставляет палки в колеса противнику и сейчас — почти всю осень «Нижний» лидировал в лиге, но после поражения от «Крыльев» уже в этом году стал вторым.
Судя по информации «Матч ТВ», вопрос удалось решить — перед началом 2021 года в клуб пришел транш от спонсоров, который позволил рассчитаться с игроками. Но после истории «Тамбова» руководство РПЛ наверняка (мы надеемся) подойдет к лицензированию новичков лиги строже.
У «Нижнего Новгорода» лучшая оборона в лиге (16 пропущенных), а в атаке раскрылся арендованный у «Локомотива» Тимур Сулейманов (7 голов в этом сезоне). На весну нижегородцы взяли на время у «Локо» еще и Берковского — одного из лучших футболистов ФНЛ, ранее игравшего за «Торпедо».
Букмекеры оценивают шансы «Нижнего Новгорода» на прямое повышение ниже, чем в случае с «Крыльями», коэффициент за 15 туров до конца — 2,3.
Вылетевший летом из РПЛ «Оренбург» (команду не вовремя скосила эпидемия коронавируса) идет выше «Торпедо» за счет дополнительных показателей, но у клуба нет стадиона для
Предполагалось, что строительство нового стадиона в Оренбурге начнется в 2022 или 2023 году, но где клуб будет играть до этого, если поднимется в РПЛ? В других городах, как это делает «Тамбов»? Уже третье место ФНЛ может оказаться не готово к повышению в классе.
У «Торпедо» схожие сложности. Несмотря на неудачный старт в этом сезоне, Игнашевич снова борется за повышение (его команда идет четвертой). В прошлом розыгрыше планы москвичей спутала приостановка футбола
Далеко не факт, что «Торпедо» согласится на повышение — об этом еще в прошлом году говорил владелец клуба Роман Авдеев. По его словам, в клубе не было готового ответа на «сложный вопрос» о возможном подъеме в РПЛ. Одна из главных причин — реконструкция стадиона имени Стрельцова, которая должна закончиться в 2024 году.
Созданный четыре года назад «Велес» не потерялся в первом сезоне в ФНЛ — команда идет пятой и претендует на попадание в зону стыков. Букмекеры не особо верят в новый московский клуб: коэффициент на попадание «Велеса» хотя бы в стыковые матчи — 5.
Дерзкая «Алания», которая останется без тренера на ближайшие 8 матчей (Гогниев получил травму за толчок арбитра в живот), еще в прошлом сезоне прозябала во втором дивизионе, но смелость и необычный тренерский подход подбросили их достаточно высоко — шестое место и коэффициент 3 на попадание в четверку.
Шансы на повышение остаются у «Нефтехимика», «Балтики» и СКА (коэффициент на попадание в четверку у всех по 12), но пока что говорить об этом не имеет смысла — отставание от топ-6 у этих команд слишком серьезно.