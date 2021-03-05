Расклады ФНЛ: кого ждать в Премьер-Лиге в следующем сезоне

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ФНЛ — лучшая лига в мире. Только в нее легче попасть, чем оттуда вылететь: все из-за финансовой неготовности большинства лидеров второго дивизиона идти на повышение. Несмотря на редизайн в конце прошлого года, ФНЛ остается такой, какая она была всегда — последней громкой темой турнира стал конфликт главного тренера «Алании» с рефери, который в результате потасовки получил удар в живот.

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Совсем скоро ФНЛ выходит на финишную прямую — до окончания турнира остается 15 туров. За два месяца до того, как мы узнаем минимум два новых клуба РПЛ, смотрим расклады и разбираемся, кого нам ждать в следующем сезоне чемпионата России.

Команда Крылья Советов

«Крылья Советов» — главный претендент на чемпионство. В Самаре играет лучший нападающий лиги, но есть проблемы со стадионом

Почти год назад «Крылья» переживали очередной поворотный этап. «Химки» все-таки надумали подниматься в РПЛ (что означало вылет Самары), а влюбивший в себя публику Талалаев уехал в «Ахмат». К августу сменился топ-менеджмент клуба (новым генеральным директором стал Евгений Калакуцкий), а «Чертаново» отправило в «Крылья» не только 8 футболистов, но и главного тренера Игоря Осинькина.

Почти заново собранная и молодая команда сложно вкатывалась в сезон (12-е место по итогам шести матчей), но уже в октябре стала первой, пусть всего на один тур. Прямо сейчас «Крылья» — главный кандидат на чемпионство в этом году. После рестарта Самара размазала «Химки» (4:0) в Кубке и обыграла в гостях главного конкурента за первое место («Нижний Новгород», 1:0). Несмотря на одинаковое количество очков с «Нижним», «Крылья» выше по дополнительным показателям.

ФК "Крылья Советов" перед матчем. | Источник: РИА "Новости"

Главного игрока в этом сезоне «Крылья» взяли из «Торпедо» — нападающий Иван Сергеев наколотил за 24 матча 22 гола в этом сезоне и пока что без конкурентов (с отрывом в 10 мячей) лучший бомбардир ФНЛ. Другой важный нападающий (11 голов в 22 играх сезона) Егор Голенков уже точно перейдет в «Ростов» в конце сезона. Зато невероятного по меркам ФНЛ Антона Зиньковского (8 голов в текущем розыгрыше ФНЛ) удалось сохранить.

Но не все так идеально. У «Крыльев» хороший бюджет (президент «Торпедо» даже назвал самарский клуб «Барселоной» в условиях ФНЛ) и приятный футбол, но присутствуют проблемы другого характера.

Во-первых, у «Крыльев» не все в порядке со стадионом — насчет треснувшего горизонтального элемента металлической конструкции стадиона спрашивали даже президента РФС Дюкова. В итоге получившие крупнейшую из арен, построенных к ЧМ-18, «Крылья» будут проводить первый домашний матч 2021 года на стареньком «Металлурге».

Во-вторых, формат подписанных соглашений. В интервью «Чемпионату» генеральный директор клуба Калакуцкий сетовал на прописанные еще до него в контрактах игроков «Крыльев» суммы отступных, из-за которых лидеров клуба могут забрать вопреки желанию руководства.

Но в любом случае эта проблема грозит «Крыльям» только летом, когда вопрос выхода РПЛ будет уже снят. На данный момент кандидату на повышение из ФНЛ, у которого есть деньги, стадион и команда, важно хотя бы удержаться на своем уровне. Букмекеры считают, что шансов не подняться у «Крыльев» в этом году почти нет.

Команда Нижний Новгород

«Нижний Новгород» рвется в РПЛ с роскошным стадионом. Но кажется, что у клуба не все в порядке с финансами

«Нижний Новгород» отправляют в РПЛ с того момента, как в городе построили стадион к домашнему чемпионату мира. Сама команда рвется туда не особо — в 2019-м на этом стадионе «Нижний» уверенно проиграл в стыках, а в прошлом году команда была далека даже от зоны стыков.

Забавно, что два года назад в РПЛ «Нижний Новгород» не пустили именно «Крылья», с которыми команда Евдокимова борется за победу в ФНЛ. Самара вставляет палки в колеса противнику и сейчас — почти всю осень «Нижний» лидировал в лиге, но после поражения от «Крыльев» уже в этом году стал вторым.

При этом, по информации журналистов, по ходу текущего сезона у «Нижнего Новгорода» возникали проблемы с финансированием. Писали, что до декабря футболисты ни разу не получали премиальные с начала сезона. Еще сообщалось о задолженностях по зарплате.

Судя по информации «Матч ТВ», вопрос удалось решить — перед началом 2021 года в клуб пришел транш от спонсоров, который позволил рассчитаться с игроками. Но после истории «Тамбова» руководство РПЛ наверняка (мы надеемся) подойдет к лицензированию новичков лиги строже.

У «Нижнего Новгорода» лучшая оборона в лиге (16 пропущенных), а в атаке раскрылся арендованный у «Локомотива» Тимур Сулейманов (7 голов в этом сезоне). На весну нижегородцы взяли на время у «Локо» еще и Берковского — одного из лучших футболистов ФНЛ, ранее игравшего за «Торпедо».

Букмекеры оценивают шансы «Нижнего Новгорода» на прямое повышение ниже, чем в случае с «Крыльями», коэффициент за 15 туров до конца — 2,3.

Сергей Игнашевич руководит "Торпедо". | Источник: РИА "Новости"

Команда Торпедо М

В зоне стыковых матчей идут «Торпедо» и «Оренбург»: как и у лидеров ФНЛ, у них одинаковое количество очков

Вылетевший летом из РПЛ «Оренбург» (команду не вовремя скосила эпидемия коронавируса) идет выше «Торпедо» за счет дополнительных показателей, но у клуба нет стадиона для Премьер-лиги. Еще летом 2019 года «Газовик» не получил лицензию РПЛ на следующий сезон. «Оренбург» планировал играть в Самаре, но не довелось — команда вылетела в конце чемпионата.

Предполагалось, что строительство нового стадиона в Оренбурге начнется в 2022 или 2023 году, но где клуб будет играть до этого, если поднимется в РПЛ? В других городах, как это делает «Тамбов»? Уже третье место ФНЛ может оказаться не готово к повышению в классе.

У «Торпедо» схожие сложности. Несмотря на неудачный старт в этом сезоне, Игнашевич снова борется за повышение (его команда идет четвертой). В прошлом розыгрыше планы москвичей спутала приостановка футбола из-за ковида: спустя год команда не стала слабее, хотя рассталась с лидерами Сергеевым и Берковским.

ФК "Оренбург" пока имеет шансы вернуться в РПЛ. | Источник: РИА "Новости"

Далеко не факт, что «Торпедо» согласится на повышение — об этом еще в прошлом году говорил владелец клуба Роман Авдеев. По его словам, в клубе не было готового ответа на «сложный вопрос» о возможном подъеме в РПЛ. Одна из главных причин — реконструкция стадиона имени Стрельцова, которая должна закончиться в 2024 году.

Команда Оренбург

У кого еще есть шансы на повышение

Созданный четыре года назад «Велес» не потерялся в первом сезоне в ФНЛ — команда идет пятой и претендует на попадание в зону стыков. Букмекеры не особо верят в новый московский клуб: коэффициент на попадание «Велеса» хотя бы в стыковые матчи — 5.

Дерзкая «Алания», которая останется без тренера на ближайшие 8 матчей (Гогниев получил травму за толчок арбитра в живот), еще в прошлом сезоне прозябала во втором дивизионе, но смелость и необычный тренерский подход подбросили их достаточно высоко — шестое место и коэффициент 3 на попадание в четверку.