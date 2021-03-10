«Оренбург» разгромил «Торпедо» и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ
В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле разгромил московское «Торпедо» со счетом 3:0.
В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле разгромил московское «Торпедо» со счетом 3:0.
Голами отметились Николай Прудников, Джоэль Фамейе (c пенальти) и Алексей Миронов. У гостей во втором тайме пенальти не сумел реализовать Игорь Лебеденко. У хозяев в концовке был удален Адесойе Ойеволе.
Благодаря этой победе «Оренбург» обошел «Нижний Новгород» и поднялся на вторую строчку в таблице ФНЛ. «Торпедо» располагается на четвертом месте.
Текстильщик в Омске обыграл местный «Иртыш» — 1:0. Единственный мяч забил Сергей Обивалин. Ивановская команда заканчивала игру вдесятером