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18:41 (мск), источник: Sport24

«Оренбург» разгромил «Торпедо» и поднялся на 2-е место в таблице ФНЛ

В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле разгромил московское «Торпедо» со счетом 3:0.

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Источник: Sport24

Голами отметились Николай Прудников, Джоэль Фамейе (c пенальти) и Алексей Миронов. У гостей во втором тайме пенальти не сумел реализовать Игорь Лебеденко. У хозяев в концовке был удален Адесойе Ойеволе.

Благодаря этой победе «Оренбург» обошел «Нижний Новгород» и поднялся на вторую строчку в таблице ФНЛ. «Торпедо» располагается на четвертом месте.

Текстильщик в Омске обыграл местный «Иртыш» — 1:0. Единственный мяч забил Сергей Обивалин. Ивановская команда заканчивала игру вдесятером из-за удаления Андрея Хрипкова.

Оренбург
3:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо М
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