«Спартак» уволил Пилипчука с поста главного тренера второй команды

Домашнее поражение от «Нефтехимика» (0:1) стало седьмым для «Спартака-2» за последние 10 туров ФНЛ. В таблице первенства команда занимает 15-е место.

«Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.