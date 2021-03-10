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21:20 (мск), источник: Sport24

«Спартак» уволил Пилипчука с поста главного тренера второй команды

Руководством «Спартака» принято решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду красно-белых. Завтра он проведет последнюю тренировку с командой.

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Источник: РИА "Новости"

Домашнее поражение от «Нефтехимика» (0:1) стало седьмым для «Спартака-2» за последние 10 туров ФНЛ. В таблице первенства команда занимает 15-е место.

«Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

53-летний Пилипчук возглавил «Спартак-2» в январе прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб главной команды красно-белых.

Спартак-2
0:1
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
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