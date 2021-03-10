«Спартак» уволил Пилипчука с поста главного тренера второй команды
Руководством «Спартака» принято решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду
Руководством «Спартака» принято решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду
Домашнее поражение от «Нефтехимика» (0:1) стало седьмым для «Спартака-2» за последние 10 туров ФНЛ. В таблице первенства команда занимает 15-е место.
«Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
53-летний Пилипчук возглавил «Спартак-2» в январе прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб главной команды